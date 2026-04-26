¿Qué pasó con los 5 asaltantes involucrados en la muerte de Mariana Levy?

El juicio contra los asaltantes involucrados en el robo que derivó en la muerte de Mariana Levy tuvo una complicación leguleya.

La actriz no murió víctima de la acción directa de los cuatro delincuentes, ya que hay que recordar que estaban asaltando a los pasajeros de una camioneta que estaba atrás de la suya.

Esto impidió juzgarlos por el delito de asesinato; de modo que solamente fueron acusado de robo y sus agravantes.

Los cuatro fueron detenidos el mismo día de la muerte de Mariana fueron:



Daniel Romero Bravo

Jair Segura Miranda

Arturo Díaz

Sergio Rodríguez Monreal

Las notas de la época consignaron que fueron juzgados por robo calificado, y la sentencia fue condenatoria.

El diario La Jornada publicó:

“Después del proceso penal correspondiente, el impartidor de justicia sentenció a Romero Bravo, Díaz Rivera y Segura Miranda a 11 años seis meses de prisión, por encontrarlos responsables de los delitos de robo calificado, tentativa de robo y asociación delictuosa. A Rodríguez Monreal le impuso una pena de seis años”.

¿Qué se sabe del destino de los asaltantes?

Después de esa sentencia, los implicados han sido noticia en otro par de ocasiones.

Primero cuando sus condenas fueron modificadas: reducidas en algunos casos, aumentadas en otros.

En el caso de Arturo Díaz y Jair Seguro, la reducción fue significativa: quedó en 7 años.

Un caso peculiar se añadió al expediente 8 años después, en 2013, cuando fue detenido, Sergio Bonifacio Molina Cabrera, durante una acción de la policía contra el robo a casa habitación.

Durante su juicio se descubrió que él también formaba parte de la banda de los asaltantes involucrados en el caso de Mariana Levy.

Y de hecho, en 2021 solicitó su liberación anticipada bajo el argumento de protegerse ante la pandemia de Covid. Su petición fue denegada.

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De sus liberaciones, en caso de que ya hayan sucedido, no existe información pública en medios de comunicación.