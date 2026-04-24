Aniversario luctuoso de Mariana Levy: esta es la explicación científica de su misteriosa muerte

La noticia de la muerte de Mariana Levy al mediodía del 29 de abril fue especialmente impactante porque se dio casi en tiempo real, durante el programa “Hoy”, que en ese momento se transmitía en vivo.

Jorge el Coque Muñiz, devastado, dio a conocer que la actriz, cuya carrera ya era la de una protagonista de telenovelas desde una década atrás, había muerto en extrañas circunstancias durante un asalto en la zona de Lomas de Chapultepec.

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Primero se supuso que había sido víctima de los ladrones pero conforme se dio a conocer más información, se conoció que en realidad había caído fulminada durante al asalto, sin que hubiera sido directamente atacada por algún arma.

La explicación médica a la muerte de Mariana Levy

“Infarto agudo al miocardio” fue el dictamen del forense cuando se examinó a Mariana.

El diagnóstico, sin embargo, alimentó aún más el misterio de cuáles mecanismos se dispararon en su cuerpo para provocar ese infarto.

Georgina Montemayor, divulgadora científica y académica de la UNAM, lo explicó en un reportaje de la periodista Danielle Dithurbide para Unicable en 2025.

“Se habla de que la adrenalina que se está liberando en el caso del estrés agudo, además de otras hormonas, pudieron ocasionar la formación de coágulos”.

Esas hormonas de las que habla la científica provienen del cortisol, que genera una mayor actividad de las plaquetas.

Lo que le pasó a Mariana Levy, de acuerdo con esta explicación médica, es que el estrés que sufrió en el momento del asalto (en el que iba acompañada de sus hijos) sobrepasó la capacidad de su cuerpo.