El escalofriante momento en que Lidia Ávila descubrió que Enrique Aguilera había muerto

La muerte de Enrique Aguilera ha quedado como un misterio.

Dos diferentes versiones han creado confusión respecto a la causa de la muerte de este conductor de televisión y radio que murió cuando apenas tenía 33 años.

La primera versión fue que murió por una inflamación del cerebro ocasionada por un virus. La segunda fue que la causa fue una broncoaspiración.

El caso es que su cuerpo fue hallado en su departamento, al mediodía de un martes.

Lo que no se supo durante mucho tiempo es que fue su novia de ese momento la que fue hasta su departamento para descubrir que había muerto.

Esa novia era Lidia Ávila.

TE RECOMENDAMOS: Jorge Losa está de luto por la muerte de su madre: publica desgarrador video y le hace una promesa

Así fue el noviazgo de Enrique Aguilera y Lidia Ávila

La cantante vivía entonces (2001) un momento de éxito y popularidad junto con su grupo vocal OV7.

Apenas hacía tres meses que tenía una relación romántica con Aguilera, quien era 12 años mayor que ella y que por tanto eran una pareja que llamaba la atención de sus amigos.

“Era como más señor, un chavo profesionista, súper simpático, muy caballeroso. Él me conquistó; yo que no salía de Satélite, me llevó a la Condesa”.

En septiembre, Aguilera formalizó el relación: le pidió a Lidia que fuera su novia, conoció a sus papás y les pidió permiso.

“A todo mundo le cayó padrísimo pero también decían que teníamos una gran diferencia de edad”.

El noviazgo caminó con bastante seriedad a pesar de que se veían poco: apenas 3 o 4 citas para cenar, según recordó Ávila en una entrevista con Yordi Rosado.

La muerte trágica de Enrique Aguilera

El lunes 17 de diciembre de 2001, Enrique y Lidia quedaron de verse en la noche para una posada pero ella se retrasó con una grabación de OV7.

“Le hablo y le digo: sigo en el estudio, no voy a poder ir”.

Esa fue la última vez que hablaron. De hecho, cuando Lidia llegó a su casa esa misma noche, intentó llamarle pero su teléfono mandaba a buzón.

Al siguiente día Lidia y OV7 hicieron entrevistas en estaciones de radio. Hacia el mediodía, la buscaron de TV Azteca para preguntarle por Enrique, quien tenía programa en vivo y no había llegado.

En ese momento, Lidia sintió la necesidad de ir a buscarlo a su casa. Junto con todo su grupo, fueron a su departamento y le pidieron al portero del edificio que los dejara entrar.

Tocaron la puerta y nadie abrió. Decidieron llamara un cerrajero.

“Abrieron la puerta... y no me dejaron entrar”, dice en referencia a su chofer y su representante, quienes sí entraron al departamento y encontraron el cuerpo de Enrique Aguilera.

“Había fallecido. Me dicen: Lidia, está muerto”, contó la cantante.