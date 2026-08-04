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¿PELIGRA Javier Alatorre en su noticiero? Aseguran que varios periodistas serán removidos

Al interior de TV Azteca se están gestando importantes cambios y muchos espacios cambiarán de conductores.

Agosto 04, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Javier-Alatorre.jpg

Presentadores de noticias serían removidos en TV Azteca.

Instagram/YouTube

“Cada canal va poniendo su cara fuerte de las noticias”.

En redes sociales circulan diversos rumores que apuntan importantes cambios al interior de los noticieros de TV Azteca. Y es que conductores serían removidos de sus espacios informativos para dar pie a que nuevas generaciones de comunicadores.

Una de las principales preocupaciones de usuarios es saber si Javier Alatorre estaría fuera de su espacio ante los probables cambios que se avecinan.

Es la periodista Ana María Alvarado quien salió a ofrecer detalles sobre cómo quedarían los noticieros del Ajusco y anunció los movimientos en la barra matutina y nocturna de la señal principal -Azteca Uno- y ADN40.

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Mediante un video, Alvarado destacó que el nuevo esquema de noticias de la mañana quedaría así:

  • 5:50 A.M. Romina Ramos y Leo Arriaga en ‘Hechos: Primera Línea’
  • 7:00 A.M. Jorge Zarza
  • 8:00 A.M. Manuel López San Martín y Christian Lara, desplazado a Roberto Ruiz.

La periodista aclaró que este último no sale de la televisora, sino que se mueve al Canal 40 al horario nocturno que ocupa actualmente San Martín con ‘ADN 40’.

La excolaboradora de Maxine Woodside en su mensaje aseguró que la televisión mexicana atraviesa una etapa de “generaciones” en la conducción de noticieros. Explicó que en TV Azteca y otras televisoras nacionales como Televisa e Imagen Televisión, cada canal apuesta por rostros distintos para encabezar sus espacios informativos.

“Van agarrando a cada quien, Enrique Acevedo -Televisa- antes acá era Ciro Gómez Leyva -Imagen Televisión- , ahora es Nacho Lozano. Cada canal va poniendo su cara fuerte de las noticias”, explicó.

Actualmente, Azteca Uno concentra los principales noticieros de la empresa bajo la marca ‘Fuerza Informativa Azteca’. Los espacios y sus conductores reconocidos son:

En la madrugada, ‘Hechos Primera Línea’ con Viridiana Hernández y Anna Lu, aunque en ocasiones rotan con Nina Andrade y Daniela Obregón. El noticiero ‘Hechos AM’ lo presentan Otoniel Martínez, Vaitiaré Mateos y Leo Arriaga. El espacio ‘Nosotros, Ustedes y Hechos está a cargo de Roberto Ruiz y Christian Lara.

En la tarde, ‘Hechos Meridiano’ lo conducen Alejandro Villalvazo y Lucy Bravo. Por la noche, el estelar ‘Hechos Noche’ mantiene a Javier Alatorre al frente. Los fines de semana, ‘Hechos Sábado’ cuenta con Carolina Rocha y ‘Hechos Domingo’ con Jorge Zarza.

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¿Qué pasará con Javier Alatorre?

Ana María Alvarado indicó que: “de fuertes cambios en los noticieros de TV Azteca. Aquí les tengo los detalles. Ahorita no mueven a Javier Alatorre porque él es la cara de las noticias en la noche”, dijo.

Javier Alatorre Noticias TV AZTECA
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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