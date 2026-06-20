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Enrique Aguilera

Conductor de radio y televisión que murió a los 33 años

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Famosos
El escalofriante momento en que Lidia Ávila descubrió que Enrique Aguilera había muerto
Este 28 de junio, el conductor de Azteca y de Alfa 91.3 habría cumplido 58 años
Junio 20, 2026
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Alejandro Flores