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Jorge Losa está de luto por la muerte de su madre: publica desgarrador video y le hace una promesa

El actor y ex habitante de La Casa de los Famosos cuidó a su madre día y noche durante el último mes

Junio 20, 2026 • 
Alejandro Flores
jorge losa mama luto (1).jpg

Jorge Losa y su madre Ángeles

Instagram

El video es al mismo tiempo emotivo y desgarrador: Jorge Losa le canta a su madre, que está tendida en la cama de un hospital en evidente estado de deterioro.

Finalmente, la madre del actor y ex habitante de La Casa de los Famosos murió este sábado y fue el propio Jorge Losa quien lo confirmó a través de una serie de fotografías, además del mencionado video en el que se conecta con su madre a través de una canción.
La madre de Losa se llamó Ángeles, lo cual el actor interpreta como una feliz coincidencia.

“No hubo mejor nombre para ti mamá. Gracias por tu fuerza, corazón y alma que fueron los que te hicieron seguir regañándome por tus cosas hasta el último día. Jamás hubiera pensado que un regaño me haría sacar una sonrisa desde el alma, y todo porque hubiera dado todo el dinero del mundo porque hubieras podido seguir haciéndolo por muchos años más”, escribió Losa junto con las fotos y los videos.

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Decenas de famosos y cientos de fans del actor escribieron mensajes en su perfil de Instagram para lamentar la muerte de Ángeles y desearle a Losa una pronta resignación.

“Así es la vida, y si en el cielo ya te reclamaron estoy seguro de que sería porque estabas haciendo mucha falta por algún motivo que hoy aún no logro ni quiero entender, pero que estoy seguro que así es”.

La promesa de Jorge Losa a su madre

Durante junio, la madre de Jorge tuvo un severo deterioro en su salud y gran parte del tiempo estuvo en el hospital.
No obstante, el actor lo considera un tiempo valioso porque le dio la oportunidad de establecer ese ciclo de la vida en el que los hijos se vuelven los cuidadores de sus padres.

“Gracias por este último mes, aunque muy muy doloroso también ha sido lo más hermoso que la vida me podía dejar, gracias por regalarme entender lo que sentiste tú al cuidarme, lavarme, vestirme, alimentarme y mimarme cuando yo era un niño… Hoy te devolví ese mismo amor tan incondicionalmente hermoso”.

En las fotos compartidas por Losa se puede ver a ambos de vacaciones en la playa, así como en fiestas o en encuentros ocasionales.

“A veces nos preguntamos por que tan pronto, por que a mí, por que, por que, por que… Pero sin duda agradezco a la vida el tiempo que me permitió que fueras mi mamá, y sin la menor duda te volvería a elegir en mil vidas más, aunque me dijeran que te vas a volver a ir tan pronto otra vez”.
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Alejandro Flores

Jorge Losa finalizó su mensaje de despedido con un texto en el que extiende hasta lo imposible una promesa que le hizo también a su padre cuando estaba vivo.

“Te prometo que seguiré luchando y poniendo mi corazón en mi carrera para que desde arriba papá y tú estéis orgullosos del gran trabajo que hicisteis, porque el mérito nunca será mío, siempre fue vuestro”.

Jorge Losa
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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