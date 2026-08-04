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Aylín Mujica tuvo “ENCUENTRO ESPIRITUAL que la sanó” tras la muerte de su hijo, revela Maribel Guardia

Además, dijo que se escriben casi todos los días.

Agosto 04, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Maribel Guardia contó cómo apoya a Aylín Mujica tras la muerte de su hijo.

YouTube/Instagram

“Ella cuando pasó eso creo que fue al mar con una de sus grandes amigas y tuvieron un encuentro ahí espiritual maravilloso, que creo que la sanó mucho”.

Maribel Guardia abrió su corazón y compartió la manera en la que ayuda a Aylín Mujica en medio de su duelo por la pérdida de su hijo Mauro, quien perdió la vida a los 32 años.

Ante el fallecimiento del hijo de Aylín a causa de un infarto provocado por un cuadro de neumonía durante un viaje a Barbados, la costarricense admitió que está apoyando a Mujica a la distancia, principalmente porque conoce de primera mano lo que significa perder un hijo.

Guardia comentó ante las cámaras de ‘Venga la Alegría’ que desde el deceso de Mauro se mantiene en contacto con la cubana, a quien le aplaudió la entereza con que la ha manejado su pérdida.

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“Todos los días hablo con Aylín. Aylín es una mujer increíble, con una fuerza impresionante. Obviamente tengo un gran contacto con ella y ella me escribe casi todos los días y ahí está con esta herida que trae en el corazón y que va a seguir teniendo por siempre, pero ella también tiene dos grandes motivos por quien seguir trabajando y seguir viviendo, que son dos hijos más que tiene”, expresó Maribel.

Y aunque ha mostrado gran fortaleza públicamente, Guardia dijo que sí le preocupa que Aylín pueda estar en shock, sin embargo, insistió en que desde el primer día ha tratado de estar a su lado.

“Lo que me preocupa es que no vaya a estar en estado de shock porque tuvo tanta fuerza desde el inicio. Yo más bien le dije que se diera oportunidad de llorar, que estábamos aquí todas las amigas para darle fortaleza, que si necesitaba hablar conmigo todos los días que lo hiciera, porque yo sé lo que es pasar por eso y si alguien le puede aconsejar a una madre es una madre que ha perdido un hijo”, insistió.
Aylín Mujica enfrenta el peor dolor

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Por otro lado, reveló que la participante de ‘Top Chef VIP’ tuvo un encuentro espiritual que pudo haber sanado a Aylín.

“Qué maravilla que tuvo esa fortaleza para hacerlo (dar una entrevista). Es una mujer increíble Aylín. Tiene a Dios en su corazón. Ella cuando pasó eso creo que fue al mar con una de sus grandes amigas y tuvieron un encuentro ahí espiritual maravilloso, que creo que la sanó mucho”, contó.

Maribel Guardia Aylín Mujica
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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