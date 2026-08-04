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Yuri sorprende al revelar que padeció cáncer de intestino y que LO MANTUVO EN SECRETO por años

La cantante dijo cómo descubrió que estaba enferma y cómo vivió este proceso del que sobrevivió.

Agosto 04, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Yuri. Foto: Archivo

“Si hubieran pasado dos meses más, te hubiéramos cortado la mitad del intestino y si no te hubiéramos revisado te hace metástasis”.

Yuri acaba de revelar un secreto que guardó por años: padeció cáncer de intestino.

La intérprete destapó que fue hace cuatro años, en plena pandemia, cuando enfrentó el padecimiento que los médicos descubrieron de manera inesperada durante una cirugía de vesícula.

En una charla con ‘Ventaneando’, la famosa declaró que hace cuatro años le encontraron un tumor cancerígeno y que la detección ocurrió durante una revisión a otros órganos.

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“Al final del intestino tenía un tumor como de centímetro y medio. ‘Es un tumor que, si hubieran pasado dos meses más, te hubiéramos cortado la mitad del intestino y si no te hubiéramos revisado te hace metástasis’”, le dijeron los doctores.

Según su testimonio, el tumor fue retirado con éxito y el diagnóstico temprano fue determinante para evitar complicaciones mayores.

Yuri indicó que la noticia le llegó en plena efervescencia de la pandemia de COVID, un momento especialmente difícil en la que también vivió la incertidumbre que sufría el mundo.

Aunque el diagnóstico la impactó, Yuri mencionó que haber detectado el tumor marcó una diferencia importante en su recuperación.

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La cantante comentó que, desde su punto de vista, el consumo frecuente de productos bajos en calorías o sin azúcar pudo haber influido en el desarrollo del cáncer que padeció. “Todo yo tomaba light”, aseguró.

Yuri cáncer
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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