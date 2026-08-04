Actriz de ‘Rosario Tijeras’ es investigada por LAVADO DE DINERO; su esposo sería líder de red criminal

Una de las actrices que encabezan el reparto de ‘Rosario Tijeras’ estaría bajo investigación ante las dudas que la relacionan con actividades ilícitas. Y es que la estrella enfrentaría un escenario judicial complicado tras revelarse sus lazos con una red delictiva encabezada por su esposo.

Fue el comunicador Carlos Jiménez (C4) quien destapó que la intérprete está bajo observación por parte de organismos federales, debido a su supuesto nexo con Iker Andoni de Gandiaga Morales, a quien señala como líder de una estructura de robo y comercialización ilegal de hidrocarburos en varias entidades mexicanas.

Según lo difundido por Jiménez, el caso también involucra a otros familiares del sospechoso.

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VAN TRAS por SU ESPOSA, LA ACTRIZ MONTSERRAT RAMÍREZ

Autoridades federales identificaron a la actriz de Rosario Tijeras como esposa del

HUACHICOLERO Iker Andoni de Gandinga.

Indagan sus cuentas y la forma en q lo ayudaba a lavar $ ilícito.@FGRMexico detuvo ya a Iker, a su… pic.twitter.com/7yfOgULamc — Carlos Jiménez (@c4jimenez) August 3, 2026

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional realizaron operativos e irrumpieron a sus residencias ubicadas en Valle de Bravo y Atizapán, además de oficinas en Interlomas y un penthouse en Fuentes de las Lomas. Y aseguraron propiedades y vehículos costosos.

Tras los hechos, fueron detenidos Iker Andoni, junto con su hermano Iñaki de Gandiaga y su cuñada Natalia Balderón.

La actriz se encuentra bajo observación, aunque no se conocen medidas cautelares en su contra.

Las autoridades federales señalan al marido de la famosa como presunto líder de una estructura que operó durante al menos dos años en el Estado de México, Querétaro y la Ciudad de México, utilizando empresas fachada para comercializar combustible extraído ilícitamente de Petróleos Mexicanos (Pemex).

¿Quién es la actriz de ‘Rosario Tijeras involucrada en célula criminal?

Se trata de Montserrat Ramírez, quien ha participado en producciones como ‘Rosario Tijeras’, ‘Los ricos también lloran’ y ‘Un día para vivir’.

Antes de incursionar en la actuación estudió Medicina, aunque posteriormente decidió desarrollar su carrera artística. Su personaje de ‘Isabela’ en la tercera temporada de ‘Rosario Tijeras’ le dio mayor proyección nacional.

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Hasta ahora, la actriz no ha emitido un posicionamiento público sobre las investigaciones. Además, algunas de sus cuentas en redes sociales fueron eliminadas y otras permanecen inactivas desde 2022.