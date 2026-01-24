Suscríbete
Detrás de Adrián di Monte hay integrantes de La Casa de los famosos que lo apoyan en "¿Apostarías por mí?”

La estrategia de Adrián y Nuja Amar quedó al descubierto luego de ser nominados

Enero 24, 2026 • 
Alejandro Flores
Nuja y Adrián se sienten frustrados

Adrián di Monte fue el segundo nominado de esta semana en el reality show "¿Apostarías por mí?”

El actor y su esposa Nuja Amar perdieron la primera apuesta de la semana, lo que los puso en riesgo de eliminación junto con Alina Lozano y Jim Velazquez (que fueron los primeros nominados) y Laysha y el Malito.
El domingo habrá un reto de salvación pero solamente se disputará entre la pareja de Alina y Laysha, dejando fuera a Adrián y Nuja.
De modo que el actor y su esposa decidieron echar a andar el sistema de apoyo de dejaron fuera de la villa, lo cual es una estrategia común entre concursantes de realities.
Aldo, Abelito y Alexis Ayala forman la primera línea en la que se apoyan Adrián y Nuja. Por eso, en cuanto quedaron nominados el miércoles, Nuja se dirigió a una cámara para pedir su apoyo y el de sus fans para que los salven.
Pero este viernes se reveló que hay otro apoyo pactado con base en su relación con exintegrantes de La Casa de los Famosos.

¿Qué integrantes de La Casa de los Famosos apoyan a Adrián y Nuja?

Mario Bezares se acercó a Adrián di Monte y juntos se dirigieron a una cámara para pedir el apoyo de todo el Team Mar.
El Team Mar es el grupo de integrantes que dominó la segunda temporada de La Casa de los Famosos, después de la salida de Adrián Marcelo.
Mario Bezares, Karime Pindter, Gala Montes, Arath de la Torre y Briggitte Bozzo llegaron juntos a las últimas semanas de esa segunda temporada en la que el ganador fue Mayito.
Y precisamente el actor y conductor fue el que pidió votos para Adrián.

“Todo el Team Mar, ya saben, hay que votar por Adrián y Nuja, se lo pedimos a todos los fans”.

Di Monte, hay que recordarlo, fue uno de los primeros expulsados de La Casa de los Famosos en la tercera temporada, pero mientras estuvo dentro, se ganó la amistad de Aldo de Nigris, Abelito, Alexis Ayala y Mar Contreras.

Adrián Di Monte ¿Apostarías por mí?
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
