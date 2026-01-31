René Strickler avergüenza a su esposa al revelar que se casaron cuando ya estaban embarazados

René Strickler y Rubí forman una de las parejas fuertes del reality show "¿Apostarías por mí?”

Con una diferencia de edad de casi 20 años (ella tiene 42 y él 62), el actor y la empresaria tuvieron, sin embargo, una semana difícil pues perdieron el reto semanal y su bolsa de dinero es de las más bajas en la villa donde conviven con otras 10 parejas.

Además, Rubí pelea constantemente por querer mantener el orden y eso la ha convertido en la villana favorita del reality show.

Este jueves, después de haber tenido cero aciertos en el reto, Rubí le pidió a René que en compensación por todo lo malo que pasaron, contara por favor la anécdota de su boda.

Entre ellos, sabían a cuál anécdota se referían, la cual Rubí considera divertida y aleccionadora pero René Strickler piensa que es vergonzosa.

La historia que hizo enojar a Rubí con René Strickler

Como el actor se negaba a contarla, Rubí quiso tomar la iniciativa y hacerlo ella misma. En ese momento, el ex galán de telenovelas la interrumpió y comenzó a narrar:

“Pues resulta que Rubí estaba levemente embarazada..”

Rubí se enojó y le reclamó: “Esa no es la historia que quería contar”.

“Pero tú querías contar una peor”, dijo él.

Rubí insistió en su reclamó: "¿Te parece lo que acabas de hacer? ¿Qué necesidad tenías de decir eso?”.

Reé Strickler trató de matizar su declaración; explicó que efectivamente cuando se casaron Rubí ya estaba “levemente embarazada” pero que ya llevaban seis o siete años juntos.

“No tiene nada de malo”.

Pero Rubí ya estaba muy enojada. "¿Dónde está el chiste? ¿Me estás viendo reír?”

La buena noticia para la pareja este fin de semana es que siguen durmiendo en la habitación de lujo.

