¿Ya hubo intimidad de alguna pareja en '¿Apostarías por mi?’? “Se oyeron ruidos de una cama”

Alina Lozano escuchó misteriosos sonidos después de la primera fiesta semanal del reality show

Enero 24, 2026 • 
Alejandro Flores
alina y jim mario y brenda.jpg

Alina y Jim; y Mario y Brenda

Instagram

La intimidad ha sido tema constante durante la primera semana de "¿Apostarías por mí?”, el reality show de TelevisaUnivision en el que 12 parejas viven juntas en una villa.

Grabado en Brasil, el reality consiste en concursos, retos y castigos en los que las parejas apuestan miles de dólares. El proceso para elegir el ganador es similar a otros realities de 24/7, como La casa de los famosos: cada semana hay tres nominados y el público vota para expulsar o mantener a su pareja favorita dentro de la villa.
Pero además de los concursos, el punto de interés del público se centra en monitorear la convivencia de las parejas durante el día... y la noche.
Desde que entraron, las parejas fueron cuestionadas sobre cómo resolverían el tema de la intimidad. Algunos como los Bezares (Mario y Brenda) prometieron en tono de broma que habría intimidad solo en caso de que fuera absolutamente necesario, mientras que otros cancelaron absolutamente esa posibilidad.
Este viernes, después de la primera fiesta en la villa (igual que en La casa de los famosos hay fiestas semanales), se escucharon ruidos sospechosos en una de las camas.
Alina Lozano, una de las concursantes, se levantó este sábado con la absoluta certeza de que una de las parejas había tenido intimidad.

Los misteriosos ruidos con la cama en ¿Apostarías por mí?

El misterio se hizo más grande cuando Mario Bezares comentó la sospecha con otros compañeros.
Lorenzo Méndez bromeó: “Yo no fui... pero lo intenté”.
Su esposa, Claudia Galván le atajó: “Ni se te ocurra”

Al final, el misterio se resolvió cuando Alina se dio cuenta de que nadie se ha atrevido aún a tener intimidad en la villa. Fue la propia actriz la que se acercó a una cámara para explicar:

“Lo que pasa es que me he dado cuenta que las camas tienes resortes y rechinan. Así no se puede tener intimidad porque el ruido se expande”.

¿Apostarías por mí? Alina Lozano Mario Bezares
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
