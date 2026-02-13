José Manuel Figueroa ya demandó a Imelda Tuñón tras sus acusaciones de presunto abuso contra Julián

Luego de que, a través de un audio, Imelda Tuñón señaló a José Manuel Figueroa de presuntamente haber ejercido abuso contra su finado hermano Julián, el cantante decidió emprender acciones legales por “responsabilidad civil por daño moral”.
“Hoy tengo la necesidad, de expresar mi profunda indignación, ante las acusaciones falsas que han sido realizadas en mi contra. Estas mentiras, no solo afectan mi integridad, sino también atacan la dignidad de mi hermano Julián Es crucial mencionarles que, los derechos y la dignidad de una persona fallecida, no terminan con su partida. A nosotros, los que quedamos, nos toca proteger su legado y defender su honor frente a quienes eligen propagar mentiras. Cada palabra que falta el respeto a su memoria, es un golpe al corazón de quienes quedamos en la tierra”, escribió José Manuel.
“No hay justificación para lo que se ha hecho en mi contra y la de Julián, pero lo más lamentable, es lo que un ser inocente tendrá que soportar, las consecuencias de actos que no son propios.
“He decidido tomar acciones legales para salvaguardar mis derechos, la dignidad de mi hermano y la de mi familia, porque no permitiré que se ataque nuestra verdad sin consecuencias, y la ley es el refugio al que debemos acudir”, anotó el hijo de Joan Sebastian.
“La lucha por la verdad, es también una lucha por la memoria de aquellos que hemos perdido. Por mi padre, y por ustedes, mis tres hermanos. José Manuel Figueroa”.
¿Qué dijo Imelda Tuñón?
Fue hace unos días cuando se filtró un audio donde Tuñón acusa a José Manuel Figueroa de presunto abuso sexual en contra de su hermano Julián.
“El tema de la violación es un descuido muy fuerte de ella (de Maribel Guardia). Mi mamá estaba llorando conmigo… ¿Cómo es posible que una madre no haga nada?”, se escucha decir a Imelda.
Y continúa: “Ella (la mamá de Imelda) no se llevaba tan bien con Julián porque vio muchas veces cómo me agredió, pero el otro día se puso a llorar conmigo y me dijo: ‘¿Cómo es posible que una madre no haga nada?’ Mi mamá tiene tres hijos y me dijo: ‘No me imagino que un hijo mío llegue y me diga: “mamá, me violaron”, y que se sepa quién fue, porque se sabe que fue José Manuel, su hermano lo viol* y que no haya hecho nada’”.
“Por no meterse en problemas con la familia se quedó callada. Y lo protege, protege al hombre que atacó a su hijo”, se escucha en otro fragmento. Horas después de que se diera a conocer, Imelda aseguró que podría ser un audio producido con Inteligencia Artificial, pero Gustavo Adolfo Infante la desmintió.