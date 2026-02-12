Mamá de Geraldine Bazán llora porque su hija no le habla y en su cumpleaños IGNORÓ sus mensajes

“No me regañes hija, yo soy tu mamá”.

Fue en junio de 2025, cuando entre lágrimas, doña Rosalba Ortiz manifestó que su hija, Geraldine Bazán, decidió dejarle de hablar y marca distancia por las opiniones que emite la señora y que en ocasiones dejaban mal parada a la actriz y a su expareja, Gabriel Soto.

En aquel momento, Ortiz expresaba que “ella está distanciada, yo no. La distancia no debe ser ‘ley del hielo’ o liberarse totalmente. A mis hijos no les doy dinero pero tampoco les pido y por eso me he sentido con la libertad de opinar”, aseguró.

La señora Rosalba recordó que comenzó a hablar públicamente cuando sintió que Geraldine estaba siendo lastimada en su vida familiar y personal, especialmente en su relación con el padre de sus hijas, el actor Gabriel Soto:

“Yo pensé que tenía una vida bonita, con sus hijas, con su esposo, con su carrera pero cuando supe cómo la estaban dañando y que la persona que la tenía que proteger no lo estaba haciendo, a mi hija no, por eso salí”, declaró.

La madre de la actriz dijo que, tras una conversación con Geraldine, su hija le pidió que no se involucrara más. Sin embargo, doña Rosalba recalcó que, cuando alguien le pregunta, ella seguirá respondiendo con la verdad:

“Yo le hablé a mi hija y me dijo ‘tú no te metas’, si alguien me pregunta yo voy a contestar. No me regañes hija, yo soy tu mamá”, explicó.

Finalmente, entre lágrimas, reafirmó su amor por su hija y su derecho a opinar sobre temas que afectan directamente a su familia:

“Jamás dije nada contra mi hija ni mucho menos, sí contra quien le hizo daño y aún así respetaba a Gabriel porque es el padre de mis nietas. No me regañes hija, yo soy tu mamá y yo voy a seguir diciendo lo que crea conveniente porque tú no ves, perdón por estas lágrimas”, concluyó aquella entrevista.

Han pasado ocho meses y la relación entre Geraldine y su madre no ha mejorado. Recientemente, la intérprete de ‘Las hijas de la señora García’ festejó su cumpleaños 43 y aunque echó la casa por la ventana y tuvo muchos invitados, no consideró a su mamá.

En un encuentro con la prensa, doña Rosalba aseguró que, pese a la distancia, le envió una felicitación a Bazán, pero todo indica que la actriz ni le contestó.

“Yo sí le mandé felicitación, le dije que se la pasara muy bien y nada más, yo cumplo con lo que me toca”, dijo a las cámaras de ‘Ventaneando’.

Y a pregunta expresa del reportero sobre si ya había recibido una respuesta, confirmó que no. “No, porque no… no tengo señal”, dijo con una risa nerviosa y en tono de chiste.

Aunque doña Rosalba procura mostrarse fuerte ante la prensa por la ruptura con su hija, confesó que ha habido ocasiones en las que no ha logrado contener el llanto.

“Claro, soy humana, si se me antoja llorar, lloro… ahorita que venía me encontré a una señora y me dijo: ‘mi hija tampoco me habla y yo cuidé a mis nietos cuando estaba chiquitos… y no sé por qué, mi hija se fue, se llevó a mis nietos, y yo la apoyé mucho porque ahora ella es abogada’. Eso pasa en todas las familias, y qué bueno que los hijos y las hijas tengan alas y tengan ese valor de irse”, expresó doña Rosalba.

Finalmente, recordó cuando Geraldine era una jovencita y ella echaba la casa por la ventana para festejarla.

“Siempre le organizaba sus cumpleaños con todas las amigas, amigos, y compañeros del medio, y yo le conseguía que le dieran la barra libre, por lo menos por unas horas, llevaba el pastel, los bocadillos...”, concluyó la señora Rosalba, quien entre sus recuerdos busca alicientes para continuar pese al rechazo de su hija.

