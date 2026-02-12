Suscríbete
Famosos

Mamá de Geraldine Bazán llora porque su hija no le habla y en su cumpleaños IGNORÓ sus mensajes

La actriz echó la casa por la ventana en su cumpleaños 43, pero la gran ausente fue su madre, doña Rosalba Ortiz, de quien está distanciada hace tiempo.

Febrero 12, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Mamá-Geraldine-Bazán.jpg

Geraldine Bazán cumplió 43 años rodeada de sus amigos, pero lejos de su mamá.

Instagram/YouTube

“No me regañes hija, yo soy tu mamá”.

Fue en junio de 2025, cuando entre lágrimas, doña Rosalba Ortiz manifestó que su hija, Geraldine Bazán, decidió dejarle de hablar y marca distancia por las opiniones que emite la señora y que en ocasiones dejaban mal parada a la actriz y a su expareja, Gabriel Soto.

En aquel momento, Ortiz expresaba que “ella está distanciada, yo no. La distancia no debe ser ‘ley del hielo’ o liberarse totalmente. A mis hijos no les doy dinero pero tampoco les pido y por eso me he sentido con la libertad de opinar”, aseguró.

La señora Rosalba recordó que comenzó a hablar públicamente cuando sintió que Geraldine estaba siendo lastimada en su vida familiar y personal, especialmente en su relación con el padre de sus hijas, el actor Gabriel Soto:

“Yo pensé que tenía una vida bonita, con sus hijas, con su esposo, con su carrera pero cuando supe cómo la estaban dañando y que la persona que la tenía que proteger no lo estaba haciendo, a mi hija no, por eso salí”, declaró.

TE PUEDE INTERESAR: Martha Figueroa destapa que otro famoso padece ELA, la enfermedad que mató a Pedro Torres y aqueja a Yolanda

La madre de la actriz dijo que, tras una conversación con Geraldine, su hija le pidió que no se involucrara más. Sin embargo, doña Rosalba recalcó que, cuando alguien le pregunta, ella seguirá respondiendo con la verdad:

“Yo le hablé a mi hija y me dijo ‘tú no te metas’, si alguien me pregunta yo voy a contestar. No me regañes hija, yo soy tu mamá”, explicó.

Finalmente, entre lágrimas, reafirmó su amor por su hija y su derecho a opinar sobre temas que afectan directamente a su familia:

“Jamás dije nada contra mi hija ni mucho menos, sí contra quien le hizo daño y aún así respetaba a Gabriel porque es el padre de mis nietas. No me regañes hija, yo soy tu mamá y yo voy a seguir diciendo lo que crea conveniente porque tú no ves, perdón por estas lágrimas”, concluyó aquella entrevista.

Han pasado ocho meses y la relación entre Geraldine y su madre no ha mejorado. Recientemente, la intérprete de ‘Las hijas de la señora García’ festejó su cumpleaños 43 y aunque echó la casa por la ventana y tuvo muchos invitados, no consideró a su mamá.

En un encuentro con la prensa, doña Rosalba aseguró que, pese a la distancia, le envió una felicitación a Bazán, pero todo indica que la actriz ni le contestó.

“Yo sí le mandé felicitación, le dije que se la pasara muy bien y nada más, yo cumplo con lo que me toca”, dijo a las cámaras de ‘Ventaneando’.

Y a pregunta expresa del reportero sobre si ya había recibido una respuesta, confirmó que no. “No, porque no… no tengo señal”, dijo con una risa nerviosa y en tono de chiste.

Te puede interesar:
Julián-José-Manuel-Imelda.jpg
Famosos
José Manuel Figueroa reacciona a las acusaciones de Imelda sobre ABUSO sexual contra su hermano Julián
Febrero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
William-Levy-Maite-Perroni.jpg
Famosos
Antiguas declaraciones confirmarían la relación AMOROSA entre William Levy y Maite Perroni
Febrero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lisset.jpg
Famosos
Lisset le manda contundente MENSAJE a Iván Aguilera: “Juan Gabriel no es tuyo, mi amor”
Febrero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
carlos rivera toñita.jpg
Famosos
Carlos Rivera responde a Toñita con una canción: “Nos atacaron cuando nadie pedía su opinión”
Febrero 06, 2026
 · 
Alejandro Flores

Aunque doña Rosalba procura mostrarse fuerte ante la prensa por la ruptura con su hija, confesó que ha habido ocasiones en las que no ha logrado contener el llanto.

“Claro, soy humana, si se me antoja llorar, lloro… ahorita que venía me encontré a una señora y me dijo: ‘mi hija tampoco me habla y yo cuidé a mis nietos cuando estaba chiquitos… y no sé por qué, mi hija se fue, se llevó a mis nietos, y yo la apoyé mucho porque ahora ella es abogada’. Eso pasa en todas las familias, y qué bueno que los hijos y las hijas tengan alas y tengan ese valor de irse”, expresó doña Rosalba.

NO TE VAYAS SIN LEER: Pareja de Sasha Sokol rompe el silencio sobre la DENUNCIA contra Luis de Llano: “la apoyaré completamente”

Finalmente, recordó cuando Geraldine era una jovencita y ella echaba la casa por la ventana para festejarla.

“Siempre le organizaba sus cumpleaños con todas las amigas, amigos, y compañeros del medio, y yo le conseguía que le dieran la barra libre, por lo menos por unas horas, llevaba el pastel, los bocadillos...”, concluyó la señora Rosalba, quien entre sus recuerdos busca alicientes para continuar pese al rechazo de su hija.

Geraldine Bazán rosalba ortíz
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Geo-González.jpg
Famosos
Geo González, comentarista de TUDN Televisa, inicia tratamiento contra el CÁNCER tras superarlo dos veces
Febrero 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
litzy-muerte-tío.jpg
Famosos
Muere tío de Litzy a 8 días de su cumpleaños y tras el FALLECIMIENTO de su padre
Febrero 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
niurka tatuaje.jpg
Famosos
El tatuaje del que Niurka se arrepiente pero que lució en una telenovela
Febrero 12, 2026
 · 
Alejandro Flores
SAVADOR ZERBONI MARCELA RUIZ.jpg
Famosos
¿El noviazgo de Salvador Zerboni y Marcela Ruiz es inventado? Ella responde a las críticas
Febrero 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
james van deer beek.jpg
Hollywood
James Van Der Beek murió en bancarrota; la familia pide apoyo para pagar su casa y la escuela de sus hijos
“Su futuro es incierto”, escribieron amigos de la familia en una página donde se piden donaciones para pagar sus necesidades más básicas
Febrero 12, 2026
 · 
Alejandro Flores
poncho de nigris doña lety.jpg
Famosos
Poncho de Nigris: “Por 100 mil pesos no van a maltratar a mi mamá... por 300 mil sí”
La Casa de los Famosos quiere a doña Lety para la cuarta temporada pero su hijo puso condiciones
Febrero 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
consuelo duva enrrollados.jpg
Famosos
Consuelo Duval se enojó con Adal Ramones y asegura que hay “algo chueco” en “Enrrollados”
La actriz revela que no la invitaron al reencuentro de “Otro Rollo” y que por eso hizo berrinche
Febrero 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
mhoni vidente bad bunny.jpg
Famosos
¿Bad Bunny ya tuvo boda gay? Mhoni Vidente confirmó su predicción durante el show del Super Bowl
La tarotista ha seguido de cerca la vida amorosa del reguetonero y no tiene duda sobre sus visiones del futuro
Febrero 11, 2026
 · 
Alejandro Flores