José Manuel Figueroa reacciona a las acusaciones de Imelda sobre ABUSO sexual contra su hermano Julián

La batalla mediática entre Imelda Tuñón, Maribel Guardia y su esposo Marco Chacón, sigue en ascenso. En últimos días, la viuda de Julián Figueroa ha destapado detalles sombríos e impactantes de su relación con su fallecido esposo que incluyen violencia física, consumo de sustancias y material gráfico que guardaban en sus teléfonos.

Pero aun más delicado, Garza Tuñón a optado por responsabilizar a Chacón de la mayoría de los conflictos que enfrentan, incluida la muerte de Julián. La joven madre afirmó que el esposo de la actriz costarricense le habría suministrado una sustancia a Figueroa antes de su deceso.

También dijo que Marco llevó a su hijastro al estado de Torreón para que le colocaran un implante que le permitiera dejar la adicción a las drogas. “A Julián le metieron un implante de naltrexona, fue Marco (Chacón) con él después de que terminó su novela en febrero mas o menos, (fueron) a Torreón, se llama clínica laguna no sé qué, y el doctor le advirtió que si le ponía ese implante de naltrexona tenía que quedarse ahí y Marco no accedió a que se quedara”, explicó Imelda en entrevista a Elisa Beristan.

Y añadió que “se lo traen a CDMX, Julián no deja las adicciones, entonces empieza a convulsionar, pierde movilidad del lado izquierdo del cuerpo, perdió un poco de movilidad sí, y su mamá por eso no lo quiso meter a rehabilitación, si lo hubieran metido a rehabilitación yo ahorita tendría un esposo y José Julián tendría un papá”, aseguró.

Sin embargo, sus declaraciones no pararon ahí, pues se filtró un audio donde Tuñón acusa a José Manuel Figueroa de presunto abuso sexual en contra de su hermano Julián.

“El tema de la violación es un descuido muy fuerte de ella (de Maribel Guardia). Mi mamá estaba llorando conmigo… ¿Cómo es posible que una madre no haga nada?”, se escucha decir a Imelda.

Y continúa: “Ella (la mamá de Imelda) no se llevaba tan bien con Julián porque vio muchas veces cómo me agredió, pero el otro día se puso a llorar conmigo y me dijo: ‘¿Cómo es posible que una madre no haga nada?’ Mi mamá tiene tres hijos y me dijo: ‘No me imagino que un hijo mío llegue y me diga: “mamá, me violaron”, y que se sepa quién fue, porque se sabe que fue José Manuel, su hermano lo viol* y que no haya hecho nada’”.

“Por no meterse en problemas con la familia se quedó callada. Y lo protege, protege al hombre que atacó a su hijo”, se escucha en otro fragmento.

José Manuel Figueroa reacciona

Tras el escándalo que generaron las palabras de Tuñón, diversos periodistas buscaron al intérprete de ‘Expulsado del paraíso’, entre ellos Jorge Carbajal, a quien le respondió:

“Muchas gracias por el interés, pero la verdad estar aclarando chismes en tu programa, no creo que me beneficie ni a vender boletos ni a vender discos. La verdad, pues no me interesa, no me interesa hablar del tema. Si es necesario, pues sí, a lo mejor procedo legalmente”, comentó.

@enshockoficial EnShock! 😳 Como les dijimos, este patético caso solo seguirá denigrándose entre ellos, todo por mantener ganancias de un lado o del otro… y llegar a declaraciones como la que hizo ImeldaTuñón sobre que José Manuel abusó de Julián Figueroa. Aquí les traemos lo que respondió en exclusiva para EnShock. Hermanas, ¿en qué creen que terminará todo esto? 🤔 ¿No coinciden en que YA NO ES POR EL NIÑO?#Productora69 ♬ original sound - enshockoficial - enshockoficial

Los periodistas Héctor Vargas y Ana María Alvarado también conversaron con el cantante y ante ellos expresó que “está impactado con esta declaración de Imelda, obviamente dice que es completamente falso esto que asegura Imelda del abuso infantil, y que Maribel, su mamá y su hermano tuvieron una relación, tal vez no de amistad, pero sí cordial”, mencionó el conductor.

Por su parte Alvarado, añadió que “también dijo que el asunto ya está con sus abogados, entonces, que va a demandar a Imelda por estas declaraciones porque está ensuciando su nombre”.