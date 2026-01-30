“Mafioso, traidor y payaso”, Mario Bezares y Raúl el Pelón sacan su lado agresivo en ¿Apostarías por mí?”

La acusación de “traidores” estuvo presente a lo largo de toda la nominación de este jueves en el reality show "¿Apostarías por mí?”

Los principales rivales que se perfilan en la competencia son los Bezares contra Raúl el Pelón y Laura Molinar.

Estas dos parejas parecía que serían aliadas durante la primera semana pero Raúl y Laura decidieron retractarse y no seguir la estrategia que propusieron Mayito y Brenda.

Por esa razón, ahora los Bezares los acusan de traidores y eso ha provocado un enfrentamiento de dos bandos en la villa donde conviven 11 parejas.

Laysha y el Malito, que juegan en el equipo de Mario y Brenda, nominaron al Pelón y Laura.

En su réplica, el Pelón se soltó con una diatriba en su contra:

“Ojalá que esta nominación la hayan hecho por convicción y no por seguir como borregos a otra pareja”.

Al final, Raúl y y Laura fueron los nominados de este jueves, por lo que están en la placa de esta semana junto con Medina y Tiby, y Lorenzo y Claudia.

Las acusaciones de Raúl y Laura

Raúl y Laura se enfrentaron también a Breh y Franco Tradardi, a quienes también les insinuaron que son “unos borreguitos” que se dejan manipular por los Bezares.

“Lo peor es que al final les van a cortar la cabeza igual que a todos”, les dijo el Pelón.

El otro momento de tensión fue con Adrián di Monte y Nuja Amar, a quien el Pelón les dijo:

“Ojalá no sean unos borreguitos más porque sus seguidores los creen unos líderes maravillosos y no unos payasos de circo”

La respuesta vino de parte de Mario Bezares y Brenda, quienes nominaron al Pelón y le espetaron: