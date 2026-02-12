Suscríbete
Andrea Noli celebra que Jorge Salinas conviva con su hija tras casi 18 años de AUSENCIA: “sin rencores”

La actriz se sinceró y comentó el proceso que vivió Valentina tras vivir sin su padre en la infancia.

Febrero 12, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Andrea-Noli.jpg

La actriz de la serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, está contenta de que su hija conviva con su papá, Jorge Salinas.

YouTube

“Ha crecido sin resentimientos, sin enojos, sin frustraciones… hoy en día está disfrutando este momento”.

Andrea Noli se dijo contenta, pues aunque casi tuvieron que pasar 18 años, finalmente su hija Valentina y su expareja, Jorge Salinas, están conviviendo. La actriz agregó que se siente agradecida de que el lazo entre padre e hija se esté afianzando sanamente y sin rencores.

El trabajo de Noli para lograr esta relación fue fundamental, pues asegura que Valentina tomó terapia psicológica para llegar a la madurez sin sentimientos negativos.

“Claro, esa etapa ya es la nueva etapa de la vida, de nuestras vidas, es un proceso muy particular de ellos, muy personal en el cual yo no me voy a meter a contarles, pero sí estoy contenta de que se esté dando esto, de que se haya cerrado un círculo y se abra otro…”, contó la actriz para las cámaras de ‘Despierta América’.

LEE TAMBIÉN: Linet Puente DEMANDARÁ a su ex; le fue infiel y la dejó sola con su hijo: “No se hace cargo de nada”

A pregunta expresa de los medios de comunicación, Andrea externó cómo ha acompañado a su hija en esta etapa de cercanía con su padre.

“Como siempre lo he hecho, con todo el amor, confiando mucho en ella, tiene una inteligencia emocional impresionante y ella sabe muy bien cómo relacionarse con las personas y más en este caso. Y gracias a que ha crecido sin resentimientos, sin enojos, sin frustraciones, obviamente las hubo de chiquita y ha sido algo que se va trabajando, hoy en día está disfrutando este momento, poco a poco, a pesar de la distancia…”, contó.

La intérprete de ’Se busca un hombre’ abundó sobre la importancia de haber encaminado a Valentina al apoyo profesional para que ahora tengo una sana convivencia con Jorge Salinas.

“La terapia es de canasta básica y yo desde pequeñita sí la metí con terapeutas infantiles, como se debía, para poder justamente trascender esto, dejarlo atrás. Había una ausencia, pero al final ya no la hay, y desde este ‘ya no la hay’, como no creció con resentimiento puede relacionarse de otra forma…”, explicó. “Va muy bien todo, cómo se están dando las cosas y eso yo lo celebro…”.

QUE NO SE TE PASE: Así fue la dura relación de Erika Buenfil y Ernesto Zedillo Jr., padre de Nicolás Buenfil

Finalmente, Andrea respondió si cree que alguna Navidad pudieran estar todos los hijos de Salinas conviviendo.

“Los tiempos de Dios son perfectos… Es difícil coincidir todo el mundo y ella estudiando allá (en Europa), y ella ni siquiera vino para acá. Tampoco la economía se puede, es difícil… Ella se quedó allá en Navidad…”, afirmó en la conversación.

Jorge Salinas Andrea Noli
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
