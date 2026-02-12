“¿Buscas Drama?” de TelevisaUnivision ganó el oro en los TikTok Ad Awards México 2026

Durante los TikTok Ad Awards México 2026, la campaña “¿Buscas Drama?”, de TelevisaUnivision, obtuvo el Oro en la categoría “Lo vi en TikTok – Mejor Uso de la Relevancia Cultural”, por destacar en alto impacto en la plataforma de videos.

Con más de 450 campañas inscritas, los TikTok Ad Awards México 2026 reconocieron a las marcas y agencias que destacaron por creatividad e innovación en la plataforma. En el caso de la categoría donde triunfó la campaña "¿Buscas Drama?”, se destacaba a aquellas campañas que participan de forma directa o indirecta en movimientos culturales propios de TikTok, y su forma de utilizar tendencias, sonidos, comportamientos y estéticas de la plataforma.

Este reconocimiento destaca la relevancia cultural, al celebrar piezas que generan eco fuera de TikTok, como conversaciones, comportamientos, nostalgia o impacto cultural real, a la vez de introducir exitosamente y con autenticidad la cultura externa hacia la plataforma.

En los TikTok Ad Awards México 2026, celebrados el pasado 29 de enero de 2026 en la Ciudad de México, la campaña de TelevisaUnivision destacó por su concepto culturalmente fuerte, al reinterpretar el melodrama —un pilar histórico de Televisa— para el lenguaje nativo de TikTok. Esto se logró con el uso de talentos icónicos, escenas famosas, audios virales y dinámicas que invitaron a los usuarios a crear sus propios “dramas”.

De hecho, creadores de contenido como Mario Aguilar, Chingu Amiga, Rojstar Johanna Hilman, Dani Villareal, entre otros, utilizaron los audios y las escenas mas icónicas de las telenovelas de Televisa para expresar su drama de todos los días, generando mas de 14 millones de interacciones y 237 millones de vistas.

Fue a mediados de 2025 cuando TelevisaUnivision lanzó la campaña "¿Buscas Drama? Tus dramas también son nuestros dramas”, donde se presentaban escenas con frases virales en memes y videos como "¡Mis ahorros, mi dinero!” (Telenovela Amarte es mi pecado); “A lo que yo vine, ¡Fue a esto!” (Telenovela Amo despertar contigo); "¿Qué haces besando a la lisiada?” (Telenovela María la del Barrio) y "¡Yo soy la dueña!” (Telenovela La Dueña), entre otras.

Con la integración auténtica del legado audiovisual de televisa a TikTok, el contenido logró convertirse en entretenimiento genuino para los usuarios, y no una publicidad tradicional; la campaña "¿Buscas drama?” se volvió parte de las conversaciones y comportamientos dentro de TikTok.

Con esas frases, los mensajes de la campaña recrearon situaciones de la vida cotidiana, vinculándolas con escenas dramáticas de telenovelas icónicas y programas unitarios donde fueron mencionados originalmente.