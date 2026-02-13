Suscríbete
Reportan ataque armado contra el convoy de Pepe Aguilar en Zacatecas al salir de su rancho El Soyate

El gobierno del estado de Zacatecas informó que hubo “una agresión en contra de las Fuerzas de Reacción Inmediata”

Febrero 12, 2026 
Alejandro Flores
pepeaguilar.jpeg

Pepe Aguilar se dirigía al aeropuerto

Getty Images

Un reporte del diario La Jornada consignó que un convoy en el que viajaba Pepe Aguilar fue atacado por un grupo armado.

La corresponsalía del periódico confirmó que el ataque fue con “armas de grueso calibre” pero fue respondido por un grupo de policías estatales que están asignados como guardias de seguridad de Pepe Aguilar.

“Mientras los policías escoltas repelían la agresión, los agentes de la retaguardia retornaron al rancho El Soyate, manteniendo ileso al artista de música vernácula”, reporta La Jornada.

El rancho el Soyate es una de las propiedades más conocidas y populares de los Aguilar, ya que lo han tenido desde el siglo XX. En los meses recientes fue varias veces mencionado en los medios, pues es uno de los lugares en los que podría realizarse la boda de Ángela Aguilar y Cristian Nodal.
El informe reportado por el corresponsal de La Jornada explica que en el operativo para salvaguardar al cantante mexicano en el municipio de Villanueva participaron varias corporaciones que respondieron al protocolo Matra. Este es un sistema de comunicación de avanzada tecnología que se implementa en México para mantener un solo canal de comunicación entre todas las corporaciones encargadas dela seguridad pública.
Por su parte, el gobierno del estado de Zacatecas informó, a través del secretario de gobierno, un primer reporte de lo ocurrido pero sin hacer mención a Pepe Aguilar.

“Se registró una agresión en contra de las Fuerzas de Reacción Inmediata de Zacatecas. Esta agresión se registró en el municipio de Villanueva, a la altura de Tayahua, en el tramo carretero que va de Tayahua al municipio de Tabasco”.

¿Qué se sabe del ataque?

La versión de La Jornada informa que ante el llamado de auxilio de los elementos a cargo de la seguridad de Aguilar, llegaron desde las ciudades de Villanueva, Jerez y Zacatecas agentes de la Fuerza de Reacción Inmediata (FRIZ), de la propia Policía Estatal Preventiva, así como elementos del Ejército Mexicano, con el apoyo del helicóptero artillado Black Hawk de la Secretaría de Seguridad Pública.
El municipio de Villanueva es un lugar en el que se reportan constates actos criminales. Apenas esta semana, en la cabecera del municipio sucedió un ataque en un mercado que dejó tres personas muertas y dos lesionadas.

Pepe Aguilar, se reporta, salió ileso del incidente y regresó junto con su comitiva a rancho.

La información del gobierno de Zacatecas precisa que no se registraron bajas “de ningún elemento de ninguna otra corporación”

“Es importante decir que en estos momentos la zona se encuentra resguardada y que seguiremos adelante en el proceso de pacificación. Esto nos llama reforzar los esfuerzo en la construcción de la paz y reafirma la posición del gobierno del estado de no dar ni un paso atrás”

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
