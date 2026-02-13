Suscríbete
Famosos

Brenda Bezares llora en vivo, le reclama a René Strickler y se enoja con Adrián Di Monte

Los Bezares están nominado en el reality show "¿Apostarías por mí?”

Febrero 13, 2026

“Brenda Bezares está en personaje”, dice Adrián Di Monte al explicar las actitudes de la esposa de Mayito en "¿Apostarías Por mí?”

En esta semana, Brenda se ha convertido en la protagonista del reality show, pues ha tenido duros enfrentamientos contra la mitad de las parejas.
Y la tensión explotó este jueves durante la nominación cara a cara, en la que René Strickler y Rubí nominaron a los Bezares.
Brenda respondió:

“Me duele porque los quiero. Espero que entienden que yo no les hablo ni nada porque no quiero ser grosera ni nada. Se me va a pasar y si el domingo me tengo que ir, me voy, no pasa nada”.

Adrián Di Monte y Nuja Amar también nominaron a los Bezares. El actor le reclamó entonces al comediante por haberle dicho víbora.
“Yo no soy víbora, yo soy león y suelto el zarpazo”, dijo Di Monte.

Los Bezares reaccionan a su nominación

Al final, Brenda y Mario resultaron nominados por lo que tendrán que jugarse su permanencia en el reality este domingo en el reto de salvación o con los votos del público.

Al saberse nominada, Brenda se soltó a llorar.

“Lo que me duele es la maldad humana”, dijo desde su lugar en la sala de nominaciones.

Habló luego con Mayito, quien trató de consolarla pero Brenda estaba entre molesta y triste, por lo que ni siquiera quiso voltear hacia donde estaban Adrián y René.

“No les voy a dar el gusto, no voy a caer en provocaciones”.

Brenda Bezares Adrián Di Monte René Strickler
