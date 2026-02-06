Antiguas declaraciones confirmarían la relación AMOROSA entre William Levy y Maite Perroni

“Eso sí es verdad. Simplemente que nunca he dado detalles de mi vida”.

William Levy se posicionó en el centro de la conversación digital en últimos días ante lo que parecía un tema enterrado. Y es que la versión de que entre el cubano y la actriz Maite Perroni hubo una relación sentimental, resurgió con fuerza, esto por viejas declaraciones y nuevas interpretaciones.

La ola de comentarios comenzó cuando se viralizaron fragmentos de declaraciones que otorgo Levy y donde sugería haber vivido una relación fuera del matrimonio.

Aunque William no mencionó nombre, su ambigüedad fue suficiente para que los rumores cobraran nuevos significados.

En la misma línea, internautas colocaron a Maite como la persona con la que mantuvo un romance, pues cabe recordar que ambos actores protagonizaron ‘Cuidado con el ángel’, en 2008, y dos años después ‘Triunfo del amor’.

DESPUÉS DE 17 AÑOS WILLIAM LEVY CONFIRMÓ QUE TUVO UNA RELACIÓN CON MAITE PERRONI QUEEE pic.twitter.com/sK6tFWNz0Z — ｓｗａｇ (@biebrntion) February 4, 2026

Sin que se confirmara el amorío, la narrativa entre suposiciones, silencios y recuerdos, hicieron que usuarios en redes dieran por confirmada la relación.

Mientras William y Maite coincidieron en sus proyectos televisivos, su química en las pantallas era evidente y esa cercanía fue interpretada por el público como un amor que traspasaba las pantallas.

Durante esos años, los rumores crecieron alimentados por apariciones públicas, entrevistas y la reacción constante de los seguidores. Sin embargo, el cubano y la mexicana siempre mantuvieron una postura reservada, limitándose a decir que entre ellos sólo había trabajo y amistad.

Pese a la insistencia mediática, nunca existió una declaración que confirmara un vínculo sentimental.

Viejas declaraciones y nuevas interpretaciones

Fue en 2024, cuando Levy y su expareja, Elizabeth Gutiérrez, anunciaron su separación. Ante la noticia, el actor enfrentó cuestionamientos sobre su pasado sentimental, principalmente porque la relación estuvo marcada por señalamientos de diversas infidelidades por parte de William.

En entrevistas, el intérprete negó en su momento haber sostenido un romance con al ex RBD, aunque reconoció etapas complicadas en su vida personal.

HNAS LA CARA DE WILLIAM CUANDO MAITE CONFIRMO QUE ESTABA EN OTRA RELACIÓN DESPUÉS DE TERMINAR CON ÉL, LO CARA DURA QUE ES😭 pic.twitter.com/qHuetQK0VE — ｓｗａｇ (@biebrntion) February 4, 2026

“He tenido momento en mi vida en donde he estado separado y he estado con alguien más. Eso sí es verdad. Simplemente que nunca he dado detalles de mi vida”, dijo el actor.

Esas declaraciones, revisadas hoy, han sido reinterpretadas como una confirmación indirecta.

Por su parte, Perroni encaró varias rupturas sentimentales en esos años, pero nunca hizo comentarios sobre su vida privada ni su vínculo con el actor cubano.

A lo largo de su carrera, William Levy ha sido vinculado sentimentalmente con varias coprotagonistas. Nombres como Jacqueline Bracamontes, Ximena Navarrete, Samadhi Zendejas y Maite Perroni han aparecido en rumores, muchos de ellos surgidos durante pausas en su relación con Elizabeth Gutiérrez.

