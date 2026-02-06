Suscríbete
Famosos

Antiguas declaraciones confirmarían la relación AMOROSA entre William Levy y Maite Perroni

Las redes sociales recordaron que ante las palabras del cubano, sus silencios y la química con la actriz, pasó algo.

Febrero 06, 2026 • 
Ericka Rodríguez
William-Levy-Maite-Perroni.jpg

Se volvieron a desatar los rumores del amorío entre William Levy y Maite Perroni.

Instagram

“Eso sí es verdad. Simplemente que nunca he dado detalles de mi vida”.

William Levy se posicionó en el centro de la conversación digital en últimos días ante lo que parecía un tema enterrado. Y es que la versión de que entre el cubano y la actriz Maite Perroni hubo una relación sentimental, resurgió con fuerza, esto por viejas declaraciones y nuevas interpretaciones.

La ola de comentarios comenzó cuando se viralizaron fragmentos de declaraciones que otorgo Levy y donde sugería haber vivido una relación fuera del matrimonio.

Aunque William no mencionó nombre, su ambigüedad fue suficiente para que los rumores cobraran nuevos significados.

En la misma línea, internautas colocaron a Maite como la persona con la que mantuvo un romance, pues cabe recordar que ambos actores protagonizaron ‘Cuidado con el ángel’, en 2008, y dos años después ‘Triunfo del amor’.

MIRA TAMBIÉN: Claudia Lizaldi toma con “humor y amor” la INFIDELIDAD de su exmarido: “esa es mi manera de vivir”

Sin que se confirmara el amorío, la narrativa entre suposiciones, silencios y recuerdos, hicieron que usuarios en redes dieran por confirmada la relación.

Mientras William y Maite coincidieron en sus proyectos televisivos, su química en las pantallas era evidente y esa cercanía fue interpretada por el público como un amor que traspasaba las pantallas.

Durante esos años, los rumores crecieron alimentados por apariciones públicas, entrevistas y la reacción constante de los seguidores. Sin embargo, el cubano y la mexicana siempre mantuvieron una postura reservada, limitándose a decir que entre ellos sólo había trabajo y amistad.

Pese a la insistencia mediática, nunca existió una declaración que confirmara un vínculo sentimental.

Te puede interesar:
isaac fantasmita diario de daniela.jpg
Famosos
De niño estrella en Televisa a eminencia de la medicina
Enero 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
Supuesto hijo de Julio Iglesias enfrenta dificultades legales
Famosos
Dos mujeres denuncian por acoso y violencia sexual a Julio Iglesias: “Me usaba casi todas las noches”
Enero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Paolo-Botti.jpg
Famosos
¿Dónde está Paolo Botti, exparticipante de ‘La Academia’, y por qué se volvió tendencia?
Enero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
paulina-rubio-1-1200x675.jpg
Famosos
Mansión de Paulina Rubio en Miami se vende en cifra espectacular; ella se mudó con sus hijos a modesta casa
Enero 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

Viejas declaraciones y nuevas interpretaciones

Fue en 2024, cuando Levy y su expareja, Elizabeth Gutiérrez, anunciaron su separación. Ante la noticia, el actor enfrentó cuestionamientos sobre su pasado sentimental, principalmente porque la relación estuvo marcada por señalamientos de diversas infidelidades por parte de William.

En entrevistas, el intérprete negó en su momento haber sostenido un romance con al ex RBD, aunque reconoció etapas complicadas en su vida personal.

“He tenido momento en mi vida en donde he estado separado y he estado con alguien más. Eso sí es verdad. Simplemente que nunca he dado detalles de mi vida”, dijo el actor.

Esas declaraciones, revisadas hoy, han sido reinterpretadas como una confirmación indirecta.

Por su parte, Perroni encaró varias rupturas sentimentales en esos años, pero nunca hizo comentarios sobre su vida privada ni su vínculo con el actor cubano.

TE RECOMENDAMOS: Hijo de Erika Buenfil revela MALTRATO infantil de su nana y bullying escolar: “he vivido cosas muy difíciles”

A lo largo de su carrera, William Levy ha sido vinculado sentimentalmente con varias coprotagonistas. Nombres como Jacqueline Bracamontes, Ximena Navarrete, Samadhi Zendejas y Maite Perroni han aparecido en rumores, muchos de ellos surgidos durante pausas en su relación con Elizabeth Gutiérrez.

Maite Perroni William Levy
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
carlos rivera toñita.jpg
Famosos
Carlos Rivera responde a Toñita con una canción: “Nos atacaron cuando nadie pedía su opinión”
Febrero 06, 2026
 · 
Alejandro Flores
aracely arambula interior de (1).jpg
Famosos
Al interior de la primera casa que se compró Aracely Arámbula cuando triunfó en “Soñadoras”
Febrero 06, 2026
 · 
Alejandro Flores
brenda bezares nuja adrian.jpg
Famosos
Brenda Bezares acusa de malagradecidos a Adrián Di Monte y Nuja Amar: "¡Les pagamos cuentas en Madrid!”
Febrero 06, 2026
 · 
Alejandro Flores
adrian di monte mario bezares.jpg
Famosos
Adrián Di Monte ya no soporta a Mario Bezares: “Es un viejo rabo verde y me cae mal”
Febrero 05, 2026
 · 
Alejandro Flores
ring royale (2).jpg
Famosos
¿De verdad es un fracaso la venta de boletos del evento por el que Poncho de Nigris casi llora?
“Se me salen las lágrimas”, confiesa Poncho ante la incertidumbre de si llenará o no la Arena Monterrey con sus funciones de box
Febrero 05, 2026
 · 
Alejandro Flores
toñita (1).jpg
Famosos
Toñita habla otra vez de Carlos Rivera: se contradice y niega sus propias palabras
La cantante asegura que sus declaraciones son malinterpretadas
Febrero 05, 2026
 · 
Alejandro Flores
michelle renaud y matias novoa.jpg
Famosos
Michelle Renaud comparte video del momento en que nació Milán: fue un parto en agua
El momento es tan tierno que genero decenas de reacciones de famosos y seguidores
Febrero 05, 2026
 · 
Alejandro Flores
itati cantoral superbowl.jpg
Famosos
Itatí Cantoral estará en el Super Bowl y sin cantar: Melissa McCarthy honra su legado como Soraya Montenegro
La reaparición de Soraya coincide con el aniversario 30 de la escena de “la maldita lisiada”
Febrero 05, 2026
 · 
Alejandro Flores