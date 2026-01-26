Los primeros eliminados de "¿Apostarías por mí?” discutieron hasta el último momento

“Para ser la primera noche de eliminación, no ha salido tan mal”, confesó Alan Tacher.

El conductor estelar del reality show se refirió así a la peculiaridad de que durante este proceso de eliminación se canceló la salvación.

Durante la gala dominical, Alina Lozano y Jim Velasquez se enfrentaron a Laysha y Malito para saber quién de los dos se salvaba a través de un concurso de destreza.

Se trató de armar una especie de memorama colocado en anaqueles en los que uno de los miembros de la pareja debería colocar ciertos objetos. El otro miembro tenía la responsabilidad de decirle donde colocar los objetos.

Alina y Jim lo hicieron en menos tiempo pero no obedecieron la regla de que Jim tenía que esperar las órdenes de Alina.

Por esa razón, el reto de salvación fue cancelado y las dos parejas junto con Adrián di Monte y Nuja Amar se sometieron a los votos del público para saber quién era la primera pareja eliminada de "¿Apostarías por mi?”.

¿Cuáles fueron las parejas salvadas y la eliminada?

Las votaciones favorecieron en primer lugar a Laysha y Malito.

La segunda pareja salvado fue Adrián di Monte y Nuja Amar

Por tanto, la primera pareja eliminada de "¿Apostarías por mí?”, fue Alina Lozano y Jim Velasquez

Tras darse a conocer que estaban eliminados, Alan Tacher les preguntó a quién extrañarían más de las parejas con las que convivieron dentro de la villa.

Alina dijo que a todos los extrañaría y que los pocos días que estuvo en el reality fueron una aventura.

Jim, en cambio, dijo que sí tenía una favorita a la cual extrañaría por encima de todos: Brenda Bezares.

En cuanto Jim la mencionó, Alina hizo un gesto de desagrado y le dijo: No me digas eso.

Jim le replicó: “Claro, era como una madre, una guía”.

Lozano y Velasquez fueron una pareja de conflictos dentro de "¿Apostarías por mí?”: pelearon el viernes por una vestido que él le regaló pero que ella rompió e hizo pedacitos.

Pelearon también porque Alina consideraba que Jim es muy “llorón” y porque en la fiesta semanal, ella quiso irse a dormir temprano.

