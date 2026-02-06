Suscríbete
Lisset le manda contundente MENSAJE a Iván Aguilera: “Juan Gabriel no es tuyo, mi amor”

La cantante y actriz lamenta que el hijo de ‘El Divo de Juárez’ no permita se puedan cantar los temas de su icónico padre.

Febrero 06, 2026 
Ericka Rodríguez
Lisset le mandó un mensaje a Iván Aguilera.

“Él era un genio y podemos nosotros homenajearlo y honrarlo cantando sus canciones para siempre”.

Para nadie es un secreto que desde la muerte del irremplazable Juan Gabriel, su hijo Iván, no ha permitido que se lleven a cabo proyectos que tengan que ver con su padre y su inmensa trayectoria, fuera de sus manos.

La serie de Netflix: ‘Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero’ fue el gran proyecto donde el heredero universal de ‘El Divo’ permitió que se materializara un sueño al ver imágenes inéditas, canciones, momentos íntimos y secretos del cantante, sin embargo, es el único concepto que ha visto la luz.

Varias han sido las propuestas, las ideas y los intentos por poner en un escenario la obra de Juan Gabriel, sin embargo, Iván Aguilera ha negado, prohibido e incluso ha intentado demandar a quienes lo intenten.

Ante ello, varios artistas han levando la voz y le han pedido a Iván Aguilera que reconsidere sus decisiones, pero es Lisset quien le manda un mensaje contundente:

“Juan Gabriel no es tuyo, mi amor, Juan Gabriel es del pueblo mexicano y es de México para el mundo, simplemente. O sea, él era un genio y podemos nosotros homenajearlo y honrarlo cantando sus canciones para siempre”.

La bioserie del intérprete de ‘Querida’ había sido el único proyecto que se había materializado, hasta que llegó ‘Ni tú ni yo, el musical’, en donde Lisset participa.

Fue el 23 y 24 de enero cuando el musical se reestrenó, previo a un intento fallido.

La puesta en escena cuenta con un gran elenco como Ernesto D’Alessio, Michelle Rodriguez, Jass Reyes, Alex Brizuela, entre otros.

En una entrevista previa, Lisset también tomó los micrófonos para comentar que: “Yo no tengo la fortuna de conocer a Iván, pero sé que siempre desde el día uno no hemos tenido este problema de no poder estrenar, sino que es ‘no los voy a dejar’… su papá no es de él, su papá es de nosotros, su papá es de todos los mexicanos, Juan Gabriel es de México para el mundo”.

Y agregó que hay grandes talentos en el país que deben ser homenajeados.

“Nosotros tenemos que hacernos cargo de enseñarles a todos quien era nuestro Juan Gabriel como lo era nuestro Armando Manzanero, nuestro Roberto Cantoral, así me puedo ir con Alvaro Carrillo, Vicente Garrido, muchos compositores espectaculares que ha dado México al mundo”, concluyó.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
