Poncho de Nigris explota contra Ricardo Peralta: “Feo por dentro y feo por fuera”

Poncho de Nigris sigue en trabajo de promoción de Ring Royale, evento boxístico en el ha centrado gran parte de sus recursos.

El influencer enfrenta, lo ha dicho él mismo, uno de los retos más difíciles de su vida ya que se le ha dificultado agotar las localidades de esta función que se realizará en la Arena Monterrey.

Hace una semana, incluso derramó algunas lágrimas al aceptar que la magnitud de la producción lo tiene abrumado.

No obstante, Poncho se mantiene firme en la fe de que finalmente el Ring Royale será un éxito masivo... a pesar de la opinión en contra de muchos de sus detractores, incluyendo a Pepe y Teo.

Este dueto de influencers cuyos nombres de pila con Ricardo Peralta y César Doroteo, hablaron de Ring Royale en su podcast de esta semana.

Ambos hicieron eco a las versiones de que se han vendido muy pocos boletos del evento y que está destinado a fracasar.

"¿Quién crees que no ha vendido mucho? Si no es que nada”, le dice Peralta a Doroteo.

Doroteo, en tono de lamento, responde: “Ay ni me digas”.

“La contraparte regiomontana, que hizo allá su evento”.

¿Qué respondió Poncho de Nigris?

Peralta se refirió así a Ring Royale porque en efecto, es un evento que hace competencia con Supernova, que también es una función de box con famosos y se realizará en la Ciudad de México.

Poncho de Nigris, en su propio podcast, puso este fragmento del video y respondió:

“A Teo no lo conozco”, dijo Poncho.

Y luego se fue en contra de Peralta:

“A este bato le fue tan mal en La Casa de los Famosos... por mie... de persona. Feo por dentro, feo por fuera”.

De Nigris también criticó su lenguaje corporal.

“Mira cómo se expresan, mira la mala vibra que tienen, mira cómo se mueven”.

Ring Royale se realizará el 15 de marzo.