Carlos Rivera responde a Toñita con una canción: “Nos atacaron cuando nadie pedía su opinión”

El cantante asegura que “Digan lo que digan” tiene muchos elementos biográficos

Febrero 06, 2026 • 
Alejandro Flores
Carlos Rivera dice que la letra de la canción se adecua a su vida privada

Carlos Rivera tiene una filosofía muy clara respecto a su vida familiar: “no la han visto y no la verán”.

La advertencia del cantante es una decisión que tomó junto con su esposa Cynthia Rodríguez casi desde que se conocieron.
Pero incluso a pesar de su discreción, su vida personal ha generado comentarios de amigos como fue el caso de Toñita, quien asegura que ha secretos de Carlos y Cynthia que se llevará a la tumba.
La declaración fue interpretada como una insinuación de que el matrimonio de los cantantes es en realidad un pacto entre amigos.
Rivera, a pesar del escándalo, no le da importancia al tema: “Hay cosas que no puedes controlar”.
La canción que le dedica Carlos Rivera a Toñita

Lo mejor que puede hacer la gente para entender su postura, dice el propio cantante, es escuchar su canción “Digan lo que digan”.

“La letra habla exactamente de esto que nos está pasando”, dijo Rivera en una entrevista con “Ventaneando”.

En efecto, desde la primera estrofa, la canción tiene tintes biográficos que coinciden con la vida de la pareja.
Fuimos sentenciados
Dijeron no creer en nuestro amor
Nos inventaron que tarde o temprano lo verían terminado
Cuando nadie pidió su aprobación

La parte que mejor se acomoda a lo que sucedió con Toñita y sus declaraciones (de las cuales ya se retractó y aseguró que fueron tergiversadas) es la segunda estrofa y el coro.
Fuimos señalados
Como si fuera nuestra obligación
Nos cuestionaron, mintieron sin ninguna restricción
Nos atacaron cuando nadie pedía su opinión
Carlos Rivera, por tanto, dice no se ocupa de lo que digan los demás y por ahora se concentra en su concierto del 9 de mayo en la Plaza México.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
