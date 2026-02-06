Carlos Rivera responde a Toñita con una canción: “Nos atacaron cuando nadie pedía su opinión”

Carlos Rivera tiene una filosofía muy clara respecto a su vida familiar: “no la han visto y no la verán”.

La advertencia del cantante es una decisión que tomó junto con su esposa Cynthia Rodríguez casi desde que se conocieron.

Pero incluso a pesar de su discreción, su vida personal ha generado comentarios de amigos como fue el caso de Toñita, quien asegura que ha secretos de Carlos y Cynthia que se llevará a la tumba.

La declaración fue interpretada como una insinuación de que el matrimonio de los cantantes es en realidad un pacto entre amigos.

Rivera, a pesar del escándalo, no le da importancia al tema: “Hay cosas que no puedes controlar”.

TE RECOMENDAMOS: Itatí Cantoral estará en el Super Bowl y sin cantar: Melissa McCarthy honra su legado como Soraya Montenegro

La canción que le dedica Carlos Rivera a Toñita

Lo mejor que puede hacer la gente para entender su postura, dice el propio cantante, es escuchar su canción “Digan lo que digan”.

“La letra habla exactamente de esto que nos está pasando”, dijo Rivera en una entrevista con “Ventaneando”.

En efecto, desde la primera estrofa, la canción tiene tintes biográficos que coinciden con la vida de la pareja.

Fuimos sentenciados

Dijeron no creer en nuestro amor

Nos inventaron que tarde o temprano lo verían terminado

Cuando nadie pidió su aprobación

La parte que mejor se acomoda a lo que sucedió con Toñita y sus declaraciones (de las cuales ya se retractó y aseguró que fueron tergiversadas) es la segunda estrofa y el coro.

Fuimos señalados

Como si fuera nuestra obligación

Nos cuestionaron, mintieron sin ninguna restricción

Nos atacaron cuando nadie pedía su opinión

Carlos Rivera, por tanto, dice no se ocupa de lo que digan los demás y por ahora se concentra en su concierto del 9 de mayo en la Plaza México.