Mario Bezares estalla de júbilo porque eliminan a su “enemigo” en "¿Apostarías por mí?"; Brenda hasta se cayó

La segunda eliminación de "¿Apostarías por mí?” resultó dramática.

En cuestión de minutos, la suerte de Raúl Molinar el Pelón y su esposa Laura cambió de manera radical dos veces.

La gala de eliminación de este 1 de febrero comenzó con el duelo de salvación, en el que precisamente Raúl y Laura se enfrentaron a Leonardo Méndez y Claudia Galván.

Los ganadores saldrían de la placa de nominación y quedarían a salvo una semana más en la villa; mientras que los derrotados tendrían que someterse a la votación del público.

Raúl y Laura ganaron el concurso y regresaron a la villa emocionados por estar a salvo, ya que durante toda la semana tuvieron serios enfrentamientos contra Mario Bezares, quien los quería fuera de la competencia.

Sin embargo, después del concurso, la producción revisó el video y descubrió que ambas parejas habían desobedecido la orden de terminar el juego en el tiempo indicado.

Por tanto, se hizo un recuento en el que los ganadores fueron Leonardo y Claudia.

¿Quién es el segundo eliminado de "¿Apostarías por mí?”

Raúl el Pelón y Claudia Molinar se enfrentaron entonces a Tiby y José Medina: los que obtuvieron menos votos del públicos serían los eliminados y se irían a casa con las manos vacías, sin el dinero que habían ganado durante el reality.

Alan Tacher anunció al final de la gala que las votaciones del público favorecieron a Tiby y Medina.

Por lo tanto, la segunda pareja eliminada de "¿Apostarías por mí?” fue la formada por Raúl el Pelón y Claudia Molinar.

Cuando Tiby y Medina regresaron a la villa, Mario Bezares estalló de júbilo: se levantó del sofá y abrazó efusivamente a Tiby y Medina. También gritó de alegría y levantaba el puño en señal de triunfo.

La misma reacción de júbilo tuvo Brenda Bezares, quien incluso se cayó en su intento por unirse al festejo.

La caída de Brenda Brezares Instagram

Raúl el Pelón y Mario Bezares se habían declarado la guerra dentro de la villa con un intercambio de insultos.

El Pelón le dijo “mafioso” a Mario; mientras que él le dijo “fatuo y engreído” al Pelón.

