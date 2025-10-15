‘El Burro’ Van Rankin se quita la playera en las luchas y terminan obligándolo a sentarse y vestirse

Con algunas copas encima, el conductor estaba tan emocionado que terminó con la máscara de ‘El Místico’ y sin playera.

‘El Burro’ Van Rankin protagonizó tremenda escena vergonzosa donde lo obligaron a sentarse en una butaca y a ponerse la playera. Visiblemente eufórico y con unas copas de más, el conductor acudió a la Arena México para disfrutar de la Lucha Libre acompañado de Armando Hernández.

En un principio se pensó que ambos estaban en la ‘Catedral de la Lucha Libre’ grabado algunas escenas de la serie que comparten, ’40 y 20’, pero no fue así, pues ambos amigos se divertían, reían y gritaban ante los combates que presenciaban.

Van Rankin y Hernández estaba en la primera fila de la arena totalmente entregados a las luchas. Armando iba de un lugar a otro sin ponerle mucha atención a su compañero, mientras de ‘El Burro’ buscaba torpemente en su bolsillo una máscara de ‘El Místico’.

Tras varios intentos por colocarse de forma correcta la máscara, el presentador de ‘Miembros al Aire’ logró lucirla y inmediatamente quiso seguir festejando quitándose la playera.

“Resulta que ‘El Burro Van Rankin’ se fue a las luchas y ya saben que le gusta la ‘copichuela’. Andaba muy entusiasmado y estaba con Armando Hernández. Muchos pensaban que estaban grabando para ’40 y 20’, pero no, lo fueron a regañar porque estaba tan entusiasmado en la lucha que se quitó la playera y lo obligaron a ponérsela de nuevo”, dijo la periodista Ana María Alvarado en su programa ‘El Precio de la Fama’.

Y añadió: “No se la podía poner (la máscara). Estaban ahí festejando, y gritando, y entonces de pronto ‘El Burro’ entusiasmado por el momento, que quién lo quiere ver, se quitó la playera. Estaba payaseando y jugando, pero como que no les gustó a los de las luchas y le fueron a decir que se vistiera, que el show no era abajo del escenario, era arriba”.

Y sentenció: “Qué pena con la pancita y todo, pero lo hicieron que se sentara y se vistiera”.

En otras imágenes que se filtraron, el luchador ‘Místico’ es llevado por sus contrincantes hasta las butacas donde se encontraban los actores y el luchador terminó en las piernas del ‘Burro’ y de Armando. Finalmente, en otra lucha regresan para que los famosos presencien un par de llaves.

Aunque no trascendieron más detalles del día en el que acudieron o los combates que fueron a ver, lo cierto es que ambos vivieron una velada muy divertida.

