Raúl Araiza y ‘El Burro’ Van Rankin se metieron al mar borrachos y casi se ahogan… ¡pudo ser una tragedia!

Los conductores relataron cómo en unas vacaciones en Acapulco estuvieron a punto de ahogarse.

Noviembre 27, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Raúl Araiza y Jorge Van Rankin contaron sobre una vacaciones que pudieron terminar en tragedia.

“Nos reímos, pero si nos sacamos un susto mal ped*”.

Durante un viaje que emprendieron los conductores Jorge ‘El Burro’ Van Rankin y Raúl ‘El Negro’ Araiza en Acapulco, vivieron una divertida experiencia, pero todo se pudo tornar en tragedia cuando decidieron, borrachos, meterse al mar.

Temerariamente, los presentadores arribaron a la Playa Revolcadero, ya pasados de copas.

“Estábamos en una etapa donde yo me di una licencia de recaída, estábamos felices. Veníamos de esquiar, estaba Leonardo de Lozanne y el chef Gibaja que es un pinch* demonio, es Satán ese gü*y. Veníamos de esquiar ya ped*s y nos metimos al mar”, recordó Araiza.

Y siguió su relato indicando que “yo no me acuerdo de nada hasta que me revuelca una ola y ya no piso. Ahí me saqué tanto de ped* que hasta se me bajó (la borrachera) y entonces dije: ‘no mam*s, sí sentí ‘me voy a ahogar’”.

‘El Negro’ asegura que mientras estaba bajo el agua pudo recordar que para poder salir a la superficie hay que permitir que las olas te saquen.

“Yo me acuerdo, porque hubo una época en la que en San Diego yo surfié y sé que te debes de dejar revolcar para que te empuje la ola… pero ‘El Burro’ traía una ped* pero estaba hasta allá, más atrás. Entonces ya que toco arena volteo y ‘El Burro’ muy lejos”, dijo Araiza de la aterradora experiencia que pudo terminar muy mal.

Por su parte, Van Rankin, siguió con su parte de la historia. Inicialmente expreso que llevaba en la mano una cámara que no planeaba perder sobre todo por el costo del accesorio, “me ahogo, pero no la pierdo”, dijo entre risas.

Y continuó contando que “me empecé a cansar (de nadar) y las rocas las veías aquí. De repente, en la ped* me sale un cabr*n del agua, pinch* morenito. ‘Oye, Brody te vas a morir, te vas a ahogar’ y me agarraba de aquí, y yo ‘suéltame, suéltame cabr*n’. Yo pensé que se había metido a robar, a asaltarme ahí en el mar”, contó ‘El Burro’.

Y siguió con su narración, no sin antes subrayar que su preocupación era llegar a las rocas y que estuvieran llenas de erizos que pudieran lastimarlo.

Van Rankin le preguntaba con euforia: “’Mi hermano, nada más dime una cosa, ¿esas pinch*s piedras tiene erizos?… yo ya estaba dos metros de las rocas. ‘Nada más dime si hay erizos o no’, ‘qué te vas a ahogar’, le insistía. ‘Contéstame, pendej*, ¿hay o no erizos?, Yo salgo de aquí’. ‘No hay, cabr*n’”, le contestó el salvavidas.

Finalmente, el experto soltó a ‘El Burro’ y por su cuenta, pero gracias a una ola, pudo llegar sano y salvo. “De repente estos güey*s voltean y yo ya en las rocas trepado allá arriba”, externó.

Raúl Araiza dijo que la anécdota estuvo llena de momentos divertidos, sin embargo, “nos reímos, pero si nos sacamos un susto mal ped*”.

Luego del trago amargo y el gran susto, ‘El Burro’ asegura que para quitarse el miedo “regresé a la pinch* arena y me metí como 10 tequilas de Hidalgo, dije casi me voy”.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
