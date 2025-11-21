¿Por qué y quiénes quemaron el Baby’O? Los dueños responden en el documental de ViX

Las cámaras de seguridad grabaron el momento en que un grupo de hombres entraron al Baby’O por la puerta de la salida de emergencia con unos bidones de gasolina.

Fue la noche del 29 de septiembre de 2021, justo cuando Alejandro Cesarman y Rafael Villafañe, dueños de este legendario lugar, habían invertido otra vez dinero para remodelarlo y reabrirlo tras la crisis de inseguridad que se vivió en Acapulco en aquella época.

“La noche eterna del Baby’O se estrenó este 20 de noviembre en ViX y recoge los testimonios de los fundadores y trabajadores más entrañables de esta discoteca que comenzó a finales de los años 70 y que ha atravesado varias etapas junto con el puerto.

El ataque con gasolina que lo redujo a cenizas ocupa una parte importante del final del documental realizado por N+ Docs y tiene testimonios de artistas como Daniela Romo, Verónica Castro, Emmanuel y Mijares que lamentan el incendio.

¿Qué dicen los dueños del Baby’O sobre el ataque de 2021?

Pero también se escucha a los dueños del lugar hablar sobre las hipótesis de quién y por qué quemaron el Baby’O.

Lalo Cesarman recuerda: “Me habla Carlos Gardel y me dice: ¿ya sabes?, pues quemaron la discoteca de nuevo. La realidad es que fue un tema encontrado, no sabía si decir “qué bueno, ya se acabó”, o decir: “híjoles, qué coraje”. Pero pues le dije hay que ver cómo está el lugar”.

Sobre las razones por las que se quemó el Baby’O, Carlos Gardel, que ha estado a cargo de las relaciones públicas desde siempre, tiene una opinión inamovible.

“Yo pienso que fue un aviso, sin decir quién, “aquí estoy"; no te dice quién (es, pero te dice) existo. No sabes quién soy pero aquí estoy; yo lo veo así: es un “aguas porque aquí estoy y le rompo la madre al mejor negocio de Acapulco”.

Para Alejandro Cesarman y Rafael Villafañe, en cambio, el tema de saber quién lo hizo, carece de importancia.