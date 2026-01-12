Suscríbete
Julio César Chávez sepulta rumores sobre Yolanda Andrade y aparecen juntos: “Está más cuerda y sana que yo”

El exboxeador visitó a su amiga y paisana y despejó dudas sobre su estado tras confirmar que padece esclerosis.

Enero 12, 2026 
Ericka Rodríguez
Yolanda Andrade y Julio César Chávez aparecieron en público para aclarar rumores.

“Muchachos, les mandamos muchos besos y bendiciones. No anden mortificando a la gente, por favor”.

La conductora Yolanda Andrade sigue siendo víctima de rumores y versiones alarmistas por su vulnerable estado de salud. Sin embargo, siempre se da el tiempo de aparecer públicamente para aclarar cómo está.

Ahora, junto al exboxeador
Julio César Chávez, su amigo y paisano, apareció en un video para echar por tierra las versiones que dicen que está siendo manipulada. En el clip, el campeón se dirige tanto a los seguidores de Andrade como a los medios de comunicación, resaltando que Yolanda está rodeada de sus seres queridos y en mejores condiciones.

“Hola, amigos de México y Sinaloa, donde nació Yolanda Andrade. Ustedes, a todos los periodistas y a todos los amigos que matan y entierran todos los días a Yolanda Andrade. Aquí está vivita y coleando. Está también su mamá, está su hermano. Está más cuerda y está más sana que yo”, expresó Chávez.

E insistió en la necesidad de frenar la difusión de versiones negativas que, según Julio César, sólo generan angustia tanto en la conductora como en su familia.

“Amigos, aquí estoy con una persona a la que quiero mucho, no se crean lo que sale en algunos programas, con todo respeto deberían de en verdad sacar noticias positivas y no andar con calumnias”, dijo.

En el mismo video, Yolanda tomó la palabra y dio las gracias por el apoyo que ha recibido. “Muy feliz de verte, de estar contigo, de hablar con tu mamá ahorita, de estar con mis hermanos y contigo, Miriam, que nos estás grabando. Y muchachos, les mandamos muchos besos y bendiciones. Y no anden mortificando a la gente, por favor”.

La presentadora añadió con un tono más cercano que se encuentra lúcida y conectada con su entorno.

“Muchachos, les mandamos muchos besos y bendiciones. No anden mortificando a la gente, por favor. Otro saludo para Julián, acá en Sinaloa, que se me antoja muchísimo un salpicón y unos tacos de carnitas”.

Las declaraciones de Chávez se dan luego de que circularan versiones de que Yolanda habría considerado la eutanasia. “No me voy a hacer la eutanasia, ni nada de eso, yo no tengo necesidad de pensar en eso porque Dios es muy generoso conmigo, solo Dios sabe cuándo es el momento”, dijo la conductora de ‘Montse&Joe’.

Además de rechazar también que su hermana y su cuñado la mantienen aislada o incomunicada y que buscan quedarse con su dinero.

“Sergio no me secuestró, para nada. Sergio no maneja mi dinero. Sergio no toma decisiones de mis medicamentos”, concluyó Andrade.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
