Julio César Chávez sepulta rumores sobre Yolanda Andrade y aparecen juntos: “Está más cuerda y sana que yo”

La conductora Yolanda Andrade sigue siendo víctima de rumores y versiones alarmistas por su vulnerable estado de salud. Sin embargo, siempre se da el tiempo de aparecer públicamente para aclarar cómo está.Ahora, junto al exboxeador
“Hola, amigos de México y Sinaloa, donde nació Yolanda Andrade. Ustedes, a todos los periodistas y a todos los amigos que matan y entierran todos los días a Yolanda Andrade. Aquí está vivita y coleando. Está también su mamá, está su hermano. Está más cuerda y está más sana que yo”, expresó Chávez.
“Amigos, aquí estoy con una persona a la que quiero mucho, no se crean lo que sale en algunos programas, con todo respeto deberían de en verdad sacar noticias positivas y no andar con calumnias”, dijo.
En el mismo video, Yolanda tomó la palabra y dio las gracias por el apoyo que ha recibido. “Muy feliz de verte, de estar contigo, de hablar con tu mamá ahorita, de estar con mis hermanos y contigo, Miriam, que nos estás grabando. Y muchachos, les mandamos muchos besos y bendiciones. Y no anden mortificando a la gente, por favor”.
La presentadora añadió con un tono más cercano que se encuentra lúcida y conectada con su entorno.
“Muchachos, les mandamos muchos besos y bendiciones. No anden mortificando a la gente, por favor. Otro saludo para Julián, acá en Sinaloa, que se me antoja muchísimo un salpicón y unos tacos de carnitas”.
Las declaraciones de Chávez se dan luego de que circularan versiones de que Yolanda habría considerado la eutanasia. “No me voy a hacer la eutanasia, ni nada de eso, yo no tengo necesidad de pensar en eso porque Dios es muy generoso conmigo, solo Dios sabe cuándo es el momento”, dijo la conductora de ‘Montse&Joe’.
Además de rechazar también que su hermana y su cuñado la mantienen aislada o incomunicada y que buscan quedarse con su dinero.
“Sergio no me secuestró, para nada. Sergio no maneja mi dinero. Sergio no toma decisiones de mis medicamentos”, concluyó Andrade.