Julio César Chávez Jr será juzgado pero le conceden libertad condicional

Julio César Chávez Jr fue vinculado a proceso por delincuencia organizada, como resultado de la audiencia que se realzó en el Centro Federal de Reinserción Social de Sonora, Hermosillo, donde está recluido desde la semana pasada.

El boxeador mexicano, ex campeón mundial e hijo de la leyenda Julio César Chávez, fue arrestado en Estados Unidos por la agencia de inmigración bajo el cargo de haber falsificado información para su entrada al país.

México lo reclamó pues, según confirmó la propia presidenta Claudia Sheinbaum, tenía una orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada pero también por tráfico de armas.

La audiencia realizada este sábado a distancia (por un tema de seguridad argumentado por la defensa del boxeador) determinó que Chávez Jr enfrentará el proceso en libertad condicional.

Autoridades estadounidenses dieron a conocer la primera foto de Julio César Jr. tras su deportación para enfrentar la justicia mexicana. X

El abogado del boxeador mexicano, Rubén Fernando Benítez, aseguró que su cliente saldrá de la cárcel en las próximas horas y confío en que finalmente ganará el juicio.

“No hay elementos para sostener con éxito un juicio”, declaró el abogado.

Lo que ha dicho JC Chávez

Julio César Chávez padre, no ha hecho declaraciones sobre esta determinación que le permitirá a su hijo estar en libertad aunque sin poder salir de México.

En días anteriores, sin embargo, ha recalcado que cree en la inocencia de su hijo.

“No pertenece a ningún cartel y es inocente”, declaró el que fuera el mejor boxeador del mundo en la década de los 90.

De acuerdo con los detalles que se han publicado de la acusación que ha formulado la Fiscalía General de la República, Julio César Chávez Jr supuestamente facilitaba el armado artesanal, y por tanto ilegal, de armas de fuego para el cártel de Sinaloa.