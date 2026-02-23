JC Chavez confiesa que usó el mismo chip de naltrexona que tenía Julián Figueroa antes de morir

Julio César Chávez está muy enojado porque asegura que sus declaraciones sobre Julián Figueroa se han tergiversado.

El ex campeón mundial mexicano, considerado el mejor libra por libra en la década de los 90, se reunió con Maribel Guardia, madre de Julián, para aclarar sus opiniones.

En días recientes circuló le versión de que JC aseguró que la muerte de Julián estuvo relacionada con el mal manejo del chip de naltrexona. Este implante es un antagonista opiode que se coloca en adictos al alcohol y otras sustancias para inhibir sus efectos.

Julián Figueroa, en efecto, lo usó en sus últimos meses.

JC Chávez ahora aclara lo que en verdad quiso decir,

“Yo nunca dije eso. Nunca dije lo que dieron a entender. Es totalmente mentira que puede causar la muerte. A mi hijo Julio yo se lo puse”, confesó el boxeador.

La aclaración de JC Chávez

Julio César Chávez Jr., su hijo, efectivamente ha lidiado con problemas de adicciones desde más de una década, lo cual afectó incluso su carrera de boxeador.

El chip de naltrexona en su caso, fue inútil porque aunque al principio sí disminuyó su consumo, luego volvió al mismo nivel de adicciones.

“Pero no le pasó absolutamente falso. No causa infartos, eso te lo juro”.

Y lo jura porque él mismo lo utilizó en alguna etapa de su rehabilitación.

“Me lo pusieron a mí y me funcionó al principio; los primeros días me tomaba una cerveza y algo de cocaí... y me daba un poquito de repulsión”.

El boxeador mexicano ha hablado en varias ocasiones de su larga lucha contra las adicciones, algo que vivió incluso en su etapa de mayor éxito en el ring. Es famosa su anécdota en la que, después de una exitosa defensa de su título, lo fueron a visitar los criminales más buscados de la época y que él, lo único que les pedía era un poco de droga.

Sobre lo que pasó con el chip en su caso, narró:

“Me lo dejé ahí pero no me ayudó... se me hizo polvo porque dura tres meses nada más”.

JC Chávez actualmente tiene clínicas de rehabilitación en las que el tratamiento con el chip de naltrexona es una opción, pero siempre acompñado de terapia física y sicológica.

