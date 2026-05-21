Menú
Famosos
Telenovelas
Viral
Series y cine
Vida y hogar
Opinión
Hollywood
Suscríbete
Búsqueda
Enviar búsqueda
Mostrar búsqueda
Búsqueda
Enviar búsqueda
Famosos
Telenovelas
Viral
Series y cine
Vida y hogar
Opinión
Hollywood
Síguenos en:
twitter
instagram
facebook
tiktok
youtube
Omar Chávez
Famosos
DETIENEN a Omar Alonso, hijo del boxeador Julio César Chávez, en Sinaloa
Su padre reveló que estaba entrenado, pero que tiene un fuerte problema con las apuestas y estaba consumiendo pastillas.
Mayo 21, 2026
·
Ericka Rodríguez