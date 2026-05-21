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Omar Chávez

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Famosos
DETIENEN a Omar Alonso, hijo del boxeador Julio César Chávez, en Sinaloa
Su padre reveló que estaba entrenado, pero que tiene un fuerte problema con las apuestas y estaba consumiendo pastillas.
Mayo 21, 2026
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Ericka Rodríguez