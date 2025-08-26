Julio César Chávez Jr. retomó sus entrenamientos de box tras recibir libertad condicional

El pasado 2 de julio de 2025, Julio César Chávez Jr. fue detenido en Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado y tráfico de armas. Posteriormente, fue deportado a México el 18 de agosto de 2025, y fue ingresado al penal federal de Hermosillo, Sonora.

Sin embargo, el 23 de agosto obtuvo libertad condicional, lo que significa que seguirá el proceso legal fuera de prisión, aunque bajo medidas cautelares estrictas.

Cabe recordarse que las acusaciones en su contra incluyen delincuencia organizada y tráfico de armas, pero su defensa argumenta que las pruebas son débiles y basadas en “anécdotas”.

En redes sociales se confirmó que Chávez Jr. se encuentra en Culiacán, Sinaloa, con su familia, y ha retomado sus entrenamientos de boxeo en el Coliseo Boxing Club de Hermosillo, que publicó imágenes:

¿Qué ha dicho Julio César Chávez?

Su próxima audiencia está programada para el 24 de noviembre de 2025.

Julio César Chávez padre ha defendido públicamente a su hijo, asegurando que no es delincuente, ni pertenece a ningún cártel. Ha pedido a las autoridades que traten el caso con imparcialidad y justicia.