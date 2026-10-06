Destapan que Shakira y Piqué llevan MESES PELEANDO por las visitas de sus hijos y “evitar llegar a juicio”

“Estuvieron negociando hasta el último momento con intenrvención de la juez y la fiscalía para tratar de evitar llegar a juicio”.

Medios internacionales recogen que este 6 de octubre Shakira está solicitando a las leyes españolas un cambio en el régimen de visitas que su expareja, Piqué tiene con sus hijos Milan y Sasha.

Según el diario ‘La Vanguardia’, entre la intérprete y el exfutbolista hay un conflicto que lleva gestándose “desde hace meses”.

Y debido a que finalmente fue “prácticamente imposible la comunicación entre ambos”, terminaron en el Juzgado de Primera Instancia No. 18 - Familia de Barcelona.

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El medio de comunicación afirma que, según han podido saber, los abogados de cada uno “estuvieron negociando hasta el último momento con intenrvención de la juez y la fiscalía para tratar de evitar llegar a juicio”.

“No ha habido acuerdo”, señalan, por lo que la mañana de este martes 6 de octubre se llevó a cabo la primera audiencia del proceso judicial que comenzaron para obtener una resolución.

También se filtró que el equipo que lleva el caso del lado de Shakira dio a conocer que lo que buscan conseguir es que Piqué sea quien se traslade para ver a Milan y a Sasha, y no ellos, cuando se reúnan en lapsos cortos.

“La solicitud no pretende reducir el tiempo que los niños comparten con su padre. Su objetivo es que el esfuerzo de los desplazamientos entre Miami y Barcelona no recaiga únicamente en ellos, sino que sea compartido”, explican.

“Se propone que, en los períodos vacacionales de pocos días, sea el padre quien viaje a Miami. Así se evita que a los menores realizar viajes trasatlánticos de corta estancia, con el desajuste horario que conllevan”, añaden.

Argumentan que, de este modo, los adolescentes podrán “mantener durante más tiempo su rutina escolar, social y familiar” y aseguran que “es la manera de proteger su bienestar emocional, físico y académico”.

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Cabe señalar que Gerard no se ha pronunciado públicamente y que antes de este pleito, en noviembre de 2022, pactaron que él iría a Miami 10 días al mes para estar con Milan y Sasha y que ellos estarían bajo el cuidado de su papá en las fechas de receso del colegio y temporadas festivas, como Navidad.