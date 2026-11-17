“La música nos permite compartir caminos con personas que dejan recuerdos y amistades que permanecen”.

La banda ‘Patrulla 81’ confirmó que murió uno de sus integrantes, mismo que también consiguió fama con la agrupación ‘La Inicial de Durango’.

Mediante sus redes sociales, indicaron que José Luis Carrasco Solís, tubista y saxofonista, perdió la vida. Sin embargo, no dieron a conocer las causas del repentino deceso.

“Hoy, quienes formamos parte de ‘Patrulla 81’, lamentamos profundamente la partida de José Luis Carrasco Solís y acompañamos de corazón a la familia Carrasco en su dolor”, escribieron.

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Al tiempo, compartieron una imagen del intérprete de ‘Eres Divina’, ‘Cómo pude enamorarme de ti’ y ‘Cómo me haces falta’.

“La música nos permite compartir caminos con personas que dejan recuerdos y amistades que permanecen. Hoy honramos su memoria con cariño y respeto. A su esposa y a sus hijos José Luis Jr., Erick, Aldo y Jacqueline, les enviamos un abrazo sincero. Pedimos a Dios que les dé fortaleza y consuelo para afrontar esta dolorosa pérdida”, manifestaron.

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Cabe destacar que la muerte se suscitó en los primeros días del mes de noviembre y se anunció que ocurrieron varios servicios en los días consecutivos en Chicago, Estados Unidos.