“Y aprendes a construir un hogar dentro de ti”.

Frida Sofía compartió en sus redes sociales una reflexión sobre las heridas de la infancia, los padres ausentes y la importancia del autocuidado. La hija de Alejandra Guzmán elaboró un video y mediante Inteligencia Artificial aparece en un juego de feria de tacitas.

En las imágenes se le ve durante su infancia y en la edad adulta.

“A veces eres huérfana de padres vivos… y aprendes a construir un hogar dentro de ti”, escribió Frida Sofía.

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En su reflexión, la nieta de doña Silvia Pinal señaló que crecer con heridas invisibles puede llevar a una persona a aprender a cuidarse por sí misma, así como a comprender que establecer límites no significa ser malo ni tomar distancia dejar de saber amar.

“No eres difícil de amar. Tu valor no depende de quien no supo verlo. No hay nada malo en ti por haber aprendido a sobrevivir”, dijo en su mensaje, pero esta vez enfocándolo a quienes han atravesado o atraviesan por experiencias similares.

En la parte final de su video, Frida Sofía indicó que actualmente busca abrazar a la niña que fue y darle el cariño que necesitó durante su infancia.

“Hoy abrazo a la niña que fui y le doy el amor que siempre necesitó. Porque, aunque no podamos elegir la familia en la que nacemos, sí podemos construir una vida en la que nunca más tengamos que abandonarnos”, manifestó.

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Finalmente, reflexionó sobre la posibilidad de construir una vida diferente pese a las circunstancias en las que nació.