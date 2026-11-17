Cada vez son más fuertes las voces que confirman que Laura Bozzo dejó el hospital el fin de semana pasado. Primero, la emisión ‘¡Siéntese quien pueda!’ Expresó que la peruana había abandonado el nosocomio, pero que los médicos habrían establecido una condición para permitirle continuar su recuperación en casa.

Un reporte señalaba que sus familiares debían conseguir oxígeno suplementario y concentradores para que Bozzo pudiera seguir con los cuidados necesarios fuera de la clínica.

Ahora, en ‘Todo para la mujer’, volvieron a mencionar que el domingo 15 de noviembre, ‘La Señorita Laura’ fue dada de alta luego de estar internada por más de un mes.

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Apenas hace unos días, la periodista Martha Figueroa desvelaba que las hijas de Laura se habrían desentendido de ella y que la habían dejado solita en el hospital al notar su franca mejoría.

“Ya se están desentendiendo del tema, como que dijeron ‘ya la libró’, entonces ya la dejaron ahí como un poco solita”, explicó.

Al tiempo, aseguró que “el que sigue con ella siempre es Aarón, su asistente, pero que las hijas ya se desentendieron. Me lo contó una persona que estuvo con ella de visita ahí, el fin de semana”.

Luego, agregó que “parece que la libró, todavía sigue en el hospital pero ya nada que ver con la condición en la que estaba y los médicos están contentos porque no tiene ningún problema neumológico”, mencionó.

En tanto, los presentadores del programa de Maxine Woodside negaron que la peruana estuviera sola y destacaron que las hijas de Laura, Victoria y Alejandra, estuvieron al pendiente y la trasladaron a su casa tras el alta médica.

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Hasta el momento, no se han difundido imágenes ni mensajes directos de Laura Bozzo ni de sus hijas o su mánager que confirmen que la peruana ya dejó el hospital.