“Ver esa parte en tu hijo de nueve años, ver cómo se pega él solito, se quería aventar del balcón de la casa”.

Federica Quijano, integrante de ‘Kabah’, habló sobre un doloroso episodio en su vida como madre y que la llevó a internar a su hijo en un hospital psiquiátrico debido a una grave crisis por autismo.

El relato ocurrió en el podcast ‘¿Quién dijo miedo?’, mismo que conduce junto a su pareja, la doctora Vanessa Rodríguez Parés. Allí, Federica abundó sobre el momento en el que las autolesiones se salieron de control.

Fue en septiembre pasado cuando Sebastián, de 19 años, enfrentó otra crisis severa en Mérida, misma que obligó a que lo trasladaran sedado en una ambulancia a la Ciudad de México.

TE RECOMENDAMOS: ¿Qué le pasó al hijo de Federica Quijano? La integrante de ‘Kabah’ LO TRASLADA sedado de Mérida a CDMX

Y es que el joven ya supera en estatura y fuerza física a la intérprete.

Sin embargo, el internamiento en un hospital psiquiátrico se dio cuando Sebastián tenía 9 años y luego de que presentara actitudes violentas que escalaron hasta poner en riesgo su integridad física.

“Ver esa parte en tu hijo de nueve años, ver cómo se pega él solito, se quería aventar del balcón de la casa, ha sido la parte más dolorosa de mi vida”, relató Quijano.

Luego, describió la crudeza de la llegada a la clínica y cómo el personal médico sujetaba a su hijo para frenar los golpes.

“Ver cómo se lo iban llevando y cómo lo estaban sedando, cómo lo estaban amarrando. A ti te lo están quitando, lo están sedando”.

Pero ante lo difícil que resultaba, era más complicado verlo causándose daño a sí mismo.

“Una cosa es que te pegue a ti, pero cuando se empiezan a autolesionar y se lastiman ellos solitos, o se quieren aventar de un segundo piso, no es algo que tú puedas controlar”, expuso la artista.

NO TE VAYAS SIN LEER: Federica Quijano tenía miedo de que le quitaran a sus hijos por ser bisexual: me pedían un papá para ellos

Finalmente, cuestionó las deficiencias del sistema de salud en México y aseguró que en las áreas de urgencias rechazan a los pacientes autistas cuando enfrentan crisis psicomotoras graves.

“No hay muchos lugares, no hay psiquiátricos como tal en donde tú los puedas llevar o que te digan una emergencia, pues ‘no hay hospital’ que te los reciba”, sentenció.