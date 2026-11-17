Hace 11 años, Bettyna Salazar —conocida en el medio artístico como “Olga Sana”— enfrentó por primera vez el cáncer de mama; después de ser diagnosticada inició una dura batalla contra la enfermedad y la venció. Su actitud positiva, sus ganas de salir adelante y su inquebrantable espíritu de lucha, la ayudaron a hacerle frente. Hoy, la comediante enfrenta por segunda vez la pesadilla.

En septiembre informó que le detectaron un nuevo tumor durante su revisión médica anual, el 7 de octubre se sometió a una mastectomía total del seno derecho y hace unos días inició con la primera de cuatro quimioterapias. Entre lágrimas nos comparte cómo ha vivido este proceso.

“Ya empecé las quimioterapias el viernes, va a ser un ciclo de cuatro. Y pues esto todavía va para largo.

“Hay algunos estudios que me hacen falta todavía, uno que me están pidiendo, que ya dice si yo le heredé a mi hija esta enfermedad, junto con otro que es el famoso PET. Yo voy a hacer todo lo que me digan, porque yo quiero seguir viviendo. Yo quiero vivir”, relata.

Sobre cómo fue detectada la enfermedad esta segunda vez, la comediante subraya la importancia de los chequeos:

“Fue en mi revisión anual, por eso es superimportante checarnos. Estaba muy chiquito (el tumor). Yo fui a hacerme mi mastografía como cada año y ahí mismo me detuvieron, en FUCAM, y me dijeron que tenía que pasar a un ultrasonido. Desde ese momento algo me latió mal, porque por lo regular, si todo está bien, el estudio queda en la mastografía. Pero no fue así, ya en el ultrasonido me dijeron que me tenían que hacer una biopsia”.

La noticia la tomó por sorpresa: “Me sacó de onda porque jamás imaginé volver a pasar por esto. Nunca”. Cuatro días después se realizó la biopsia, que salió positiva a cáncer, y de inmediato se programó la cirugía. “Gracias a Dios todo ha sido rápido”, dice.

‘Olga Sana’ dio a conocer que tras 11 años libre de cáncer, le encontraron una bolita en su otro seno. Getty Images

El tumor era muy pequeño: “un cáncer igual al que tuve hace 11 años, del mismo tipo, que fue hormonal, pero venía un poco más fuerte, porque el de la vez pasada fue un grado dos y ahora ya fue un grado tres. Sin embargo, fue etapa uno y la vez pasada fue etapa dos”. Cuando el médico le planteó la posibilidad de una cirugía conservadora — es decir, conservar el seno—, Bettyna optó por la mastectomía: “La verdad yo le dije que no, que por favor me lo retiraran de una vez. Y me pusieron un implante, y ahorita lo que sigue son las quimioterapias”.

La cirugía se realizó el 7 de octubre, apenas dos semanas después del diagnóstico. Sobre cómo ha enfrentado este nuevo proceso, explica: “Estoy un poco sacada de onda, pero desde un principio dije: tengo que estar fuerte, tengo que ser fuerte. Tengo que sacar fuerzas de donde sea y ya me sé el camino, ya sé cómo es esto, ya sé cómo va, así que debo de ser fuerte y si tengo que volver a pasar por todo, voy a volver a pasar por todo con tal de vivir”.

La comediante reconoce que no esperaba una recaída: “Jamás pensé en esto, jamás le tuve miedo a la recaída porque siento que luego el andar con miedo lo atrae, y yo nunca tuve miedo, nunca lo pensé, nunca estuvo en mis planes, pero pues llegó otra vez”.

En el ámbito laboral, Olga Sana asegura sentirse respaldada: “Todos mis compañeros (de Cuéntamelo ya!) me han apoyado mucho; mi productor, Nino Canún, me ha dicho ‘¿qué haces aquí?’, porque yo no he faltado. Y cada vez que llego, me dice que me vaya a descansar. Pero yo les digo: esto es vida para mí, para mí trabajar es vida, pero tengo el permiso de él y el apoyo de que, si yo me siento mal, pues no voy. La verdad es que en ese aspecto soy muy bendecida porque todas las personas con las que trabajo se han portado muy bien”.

Finalmente, Bettyna confía en que las quimioterapias no le impidan cumplir con sus compromisos: “Espero que no me vayan a tirar. La vez pasada yo siempre cumplí con todos mis compromisos y espero que también sea así esta ocasión”, concluye.

