“Jajaja no hay novio todavía”.

Desde finales de julio comenzaron a surgir los rumores de que Paola Dalay le estaba siendo infiel a José Eduardo Derbez. Y es que fue en ese momento cuando comenzó la aparente crisis de pareja. La creadora de contenido encendió las alarmas al borrar todas las fotos donde aparecía el hijo de Eugenio Derbez.

La pareja negó todo, la crisis, la infidelidad, la separación hasta que meses después no pudieron seguir ocultándolo y admitieron que no sabían cómo enfrentar lo que vivían.

Fue en pleno Día de Muertos cuando anunciaron, a través de un video, que estaban distanciados y que Paola ya salía con el futbolista César Romo. José Eduardo expresó que él ya sabía de las salidas de su ex, aunque después se filtró un video que revelaría los inicios del romance. En el clip, se besaban en una terraza que se encuentra en Reforma, en la ciudad de México y curiosamente fue filmado el 11 de julio de 2026.

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Ahora, en una dinámica de preguntas, Dalay expresó que no tiene pareja formal cuando una usuaria le pidió “foto con el novio”.

“Jajaja no hay novio todavía”, escribió la expareja de José Eduardo Derbez.

Entre todo el alboroto, Derbez parece haber iniciado un coqueteo con la DJ, Mariana BO.

Fue la propia artista quien compartió una serie de fotografías de una visita a un campo de tiro y en otras donde se les ve abrazados y en una noche de fiesta.

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Hasta ahora ninguno de los dos han confirmado que exista más que una amistad, sin embargo en redes sociales se ha expuesto que la música pertenece a la comunidad LGBT+ por lo que todo podría ser una estrategia.