“Me mintió y me estaba queriendo hacer una negociación engañosa y dije ‘no puedo con eso. No puedo estar en una empresa en la cual no puedo confiar’”.

En 2021, Anette Michel dejaba la conducción de ‘MasterChef’. Se hablaba de que ella y la producción no habían logrado llegar a una negociación y la también actriz salía no sólo del proyecto también de TV Azteca.

Ahora, cinco años después, Anette compartió la verdad.

Al ser entrevistada por Yordi Rosado, Michel contó qué significó formar parte de las filas de la emisión de cocina.

“Mucha gente cree que estás ahí y comes delicioso, no. Están concursando. La mayoría de las cosas a veces les salen mal o ya para cuando prueban los pobres chefs está helado, sabe a grasa, no está ‘cool’… sí conocí el universo, conocí a los chefs, fui a sus restaurantes y es una familia bien amorosa. Entre ellos se cuidan mucho, hay mucho respeto, hay mucha admiración mutua y sí es un universo padrísimo”, indicó la intérprete.

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Luego, sobre su paso por el reality, manifestó que “fue una etapa muy importante en mi carrera, la extraño, me divertí mucho, viajamos mucho, nos fuimos hasta Londres, hicimos varias temporadas en Colombia, una cosa deliciosa”.

Y a pregunta expresa del por qué se terminó ‘MasterChef’ para ella, manifestó que “en Azteca cada cierto tiempo, por alguna razón que desconozco, cambian a los ejecutivos, que son los que van cambiando las decisiones. En ese momento había una persona en las decisiones y estaban negociando los que teníamos exclusividades”.

Luego, soltó que aquel encargado de seleccionar y elegir le expresó:

“No sé si por un tema de quedar bien con la empresa o qué, me avisan que ya no va a haber ‘MasterChef’ y en ese momento ya no estaban produciendo novelas, entonces que me iban a renegociar la exclusividad, y ese no era el tema, sino que me dijeron que no iba a haber más ‘MasterChef’”.

Al tiempo, Anette se enteró que la habían engañado y que lejos de que se terminara el programa, “habían firmado cinco proyectos más”.

Decepcionada, reflexionó sobre los sacrificios que había hecho por “estar en esa empresa y por estar en ese proyecto mi parte como actriz… tenía que tomar la decisión de continuar en la empresa que ya no iba a hacer ficción y que en ese momento ese específico ejecutivo me estaba queriendo mentir. No, me mintió y me estaba queriendo hacer una negociación engañosa y dije ‘no puedo con eso. No puedo estar en una empresa en la cual no puedo confiar’”.

“(Después) de haber tenido el mejor trato, saber que llegaba a mi casa, con mi familia y eso me dio… es como si mi pareja, de un matrimonio tan sólido, me hubiera engañado con mi mejor amiga, así me sentí.



Finalmente, Michel decidió ser contundente con su decisión y salir de la televisora del Ajusco luego de 26 años.NO TE VAYAS SIN LEER:Anette Michel también contó que después de decidir irse la buscaron y le ofrecieron una gran suma económica, pero no aceptó. Desveló que se dio cuenta de que no podía ser en donde no confiaba, pero además no veía un futuro sin telenovelas y se dio oportunidad de explorar otras oportunidades como actriz. Así llegó a Televisa a donde agradece haberse sumado a proyectos con grandes estrellas y hacer teatro, algo impensable de haber continuado en Azteca.