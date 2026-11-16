“Esta mañana recibo un mensaje de esa misma persona, la tal ‘Katy’, diciéndome que si no le doy 10 mil dólares ella va a publicar la imagen”.

Eduardo Yáñez fue víctima de una red de extorsión en la que le exigieron una suma considerable de dinero a cambio de no revelar fotografías suyas en donde aparece en la intimidad.

Fue a través de un video grabado desde su cuenta de TikTok que decidió exhibir la trampa en la que intentaron envolverlo. Al tiempo, hizo una advertencia para que el público no caiga en las manos de criminales.

Yáñez relató que una noche recibió una videollamada que respondió por error al tratarse de un número desconocido. Y a continuación apareció una mujer que se identificó como ‘Katy’, misma que realizaba actor eróticos.

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El actor dice que colgó de inmediato, desconcertado, sin embargo a la mañana siguiente le llegó un mensaje donde le exigían 10 mil dólares a cambio de no divulgar una captura editada.

“Esta mañana recibo un mensaje de esa misma persona, la tal ‘Katy’, diciéndome que si no le doy 10 mil dólares ella va a publicar la imagen... No sé cómo se hacen esos trucos, pero ya le agregó ahí cosas”, explicó.

Lo que elevó el nivel de sofisticación de la estafa fue la aparición de dos cómplices adicionales que buscaron presionarlo psicológicamente para que cediera al chantaje económico.

De acuerdo a su testimonio, el actor afirmó que usurpando la identidad del comunicador Pedro Ferriz Jr. le aseguraban que el material ya circulaba en internet y le ofrecieron ayuda por haber vivido una “experiencia similar”.

El delincuente enlazó a Eduardo Yáñez con un presunto policía, con acento dominicano, quien le insistía en escribirle a la mujer para “arreglarse” y así negociar el pago.

Gracias a la oportuna intervención de su asistente —quien le aconsejó no responder ni escribir una sola palabra—, el actor frenó cualquier comunicación con los delincuentes.

“Alguien que le diga al señor Pedro Ferriz que están usando su nombre para extorsionarme. El supuesto ‘Pedro Ferriz Jr.’ me recomendó a un comandante supuesto para ayudarme... Él tenía acento de Santo Domingo”.

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Finalmente, indicó que no conoce a Ferriz Jr. y que tampoco entregó dinero, pero sí enfatizó a sus seguidores cuidarse de las estafas.