Este fin de semana largo muchas familias aprovecharon para acudir a los balnearios que se ubican en el estado de Hidalgo, mismos que se caracterizan por tener aguas termales, sin embargo, en uno de los parques acuáticos se dio una pelea entre trabajadores y visitantes.

Los hechos ocurrieron en ‘El Tephé’, en la localidad de Ixmiquilpan, donde terminaron 16 heridos y 5 detenidos; entre ellos había una mujer embarazada.

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#VIRAL Riña en el popular balneario El Tephé de Ixmiquilpan, Hidalgo, deja 16 lesionados, entre ellos una mujer embarazada.



Turistas y trabajadores se enfrentaron a golpes en la zona de albercas. Autoridades detuvieron a 5 personas. La Cruz Roja atendió a los heridos.… pic.twitter.com/9GRGqZTLM4 — José Luis Morales (@JLMNoticias) November 17, 2026

Fue en el área de albercas donde se registró una discusión por la que le habrían solicitado a cuatro hombres que abandonaran el lugar, sin embargo, la situación derivó en una confrontación física.

Tras el altercado se desplegó un operativo de emergencia para atender a los afectados. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar, brindaron primeros auxilios y trasladaron a algunos de los heridos a un hospital para su valoración médica.

Una riña entre visitantes y trabajadores del balneario El Tephé, en Ixmiquilpan, Hidalgo, dejó 16 lesionados, entre ellos una mujer embarazada. Autoridades reportaron la detención de cinco personas por su presunta participación.https://t.co/Wbmr3sEE6O

📹 Especial pic.twitter.com/E7Tv77ZbDD — REFORMA (@Reforma) November 17, 2026

En tanto, cinco visitantes presentaban lesiones menores y terminaron detenidos por la Policía Estatal debido a su posible participación en el enfrentamiento.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente qué originó la riña ni han precisado la situación jurídica de las personas detenidas.