“Yo creo que son muy buenas canciones, excelentes canciones. Las canciones son tan buenas que, imagínate, a mí no me tocó la época”.

En medio de la polémica se encuentra el hijo menor de Niurka y Juan Osorio luego de externar su opinión sobre ‘Rebelde’, una de las telenovelas juveniles más exitosas de la televisión mexicana y que dio origen a la banda ‘RBD’.

Emilio cuestionó la calidad de la producción de Pedro Damián.

Los dichos del joven actor ocurrieron en el podcast ‘enKamados’, y mientras hablaba sobre su participa en la obra de teatro ‘Siete veces adiós’ compartió su opinión sobre la banda.

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Osorio reconoció que, pese a no haber crecido durante la época de mayor popularidad de la agrupación, conoce sus canciones y las disfruta.

“Yo creo que son muy buenas canciones, excelentes canciones. Las canciones son tan buenas que, imagínate, a mí no me tocó la época”, comentó.

Sin embargo, al mencionar la telenovela, fue tajante: “creo que la serie sí está hecha con las patas. Le tengo un cariño muy grande a Pedro Damián, que es el productor”.

Incluso, dijo que se observaban las lámparas de iluminación, algo que debería estar oculto para el público y que atribuye a la prisa con la que se grabaron tantos capítulos.

Al tiempo, consideró que buena parte del cariño que existe actualmente por la telenovela se debe a la nostalgia de quienes crecieron viéndola, más allá de su calidad como producción televisiva.

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Sin embargo, sus palabras no pasaron desapercibidas y usuarios en redes sociales le echaron en cara por sus propias actuaciones, los melodramas en los que ha participado y hasta que “las novelas de su papá son las que están hechas con las patas”.