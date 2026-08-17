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Despiden a actor de ‘Las Aparicio’ con profunda tristeza; murió tras sufrir un derrame cerebral

El hermano de Román Walker Medina confirmó el deceso luego de que días antes habría solicitado oraciones para su recuperación.

Agosto 17, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Román Walker Medina perdió la vida tras estar hospitalizado.

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“Queremos agradecer de todo corazón a todas las personas que se unieron a nosotros en oración y que estuvieron pendientes de Román”.

El reconocido actor Román Walker Medina perdió la vida el pasado 14 de agosto en Culiacán, Sinaloa. Sufrió un derrame cerebral y varias complicaciones de salud.

La notifica fue confirmada por su hermano Willy Walker, quien días antes también había solicitado oraciones para su recuperación.

“Con profundo amor y con el corazón lleno de gratitud, queremos compartir con ustedes que nuestro hermano Román Walker Medina ya está gozando de la presencia de Nuestro Señor Jesucristo”, escribió en Facebook.

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“Queremos agradecer de todo corazón a todas las personas que se unieron a nosotros en oración, que estuvieron pendientes de Román y que nos acompañaron con sus mensajes, su cariño y su solidaridad durante estos días tan difíciles para nuestra familia”, agregó.

El hermano del actor de ‘Las Aparicio’ no habló sobre las causas de la muerte de Román, aunque sí compartió que el funeral se realizaría en Sinaloa.

“Les agradecemos profundamente sus oraciones, su cariño y su compañía. En estos momentos, cada muestra de amor hacia nuestra familia significa muchísimo. Descansa en paz, querido Román. Nos volveremos a encontrar en la presencia de nuestro Señor”, sentenció.

Cabe recordar que días antes de que se diera a conocer el fallecimiento de Román, su hermano informó que el histrión había sido hospitalizado de emergencia tras sufrir un derrame cerebral.

“Mi hermano Román está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida. Después de un derrame cerebral y varias complicaciones, su estado de salud es muy delicado y en este momento permanece hospitalizado”, dijo el pasado 9 de agosto.
“Como familia estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos y, sobre todo, tenemos mucha fe. Por eso quiero pedirles que, quienes puedan y quieran, se unan a nosotros en una cadena de oración por Román. Pidan a Dios por él, por su vida, por su fortaleza y por quienes estamos acompañándolo en este momento”, agregó.

“Román es un hombre fuerte y nosotros seguimos creyendo y esperando en Dios. Gracias de corazón a todos los que puedan acompañarnos con sus oraciones”, sentenció.

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¿Quién era Román Walker Medina?

Román Walker estudió actuación y dirección escénica en el Núcleo de Estudios Teatrales, Casa del Teatro y TV Azteca.

Además de formar parte de la serie ‘Las Aparicio’, el actor participó en proyectos como ‘Cambio de vida’ y ‘Dos chicos de cuidado en la ciudad’.

Descanse en paz.

Román Walker Medina TV AZTECA
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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