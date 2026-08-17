Christian Lara ESTABA FELIZ celebrando la boda de Shanik Aspe en Venecia y le avisaron que murió su hermano

“Les pido un momento para unirnos de corazón a la pena que embarga a nuestra queridísima Christian Lara y a toda su familia por el sensible fallecimiento de su hermano”.

La conductora de noticias de TV Azteca, Christian Lara, enfrenta un momento de duelo tras el fallecimiento de su hermano, Omar Edmundo Lara Malacara. La noticia fue dada a conocer durante la transmisión de ‘Nosotros, Ustedes y Hechos con los Ruiz Lara’, emisión que conduce junto a su esposo, Roberto Ruiz.

La noticia del deceso le llegó a Christian mientras se encontraba celebrando la boda de su amiga Shanik Aspe, en Venecia, Italia.

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Durante la emisión, el conductor Leo Arriaga dedicó unas palabras a la periodista y a su familia.

“Les pido un momento para unirnos y unirnos de corazón a la pena que embarga a nuestra queridísima Christian Lara y a toda su familia por el sensible fallecimiento de su hermano Omar Edmundo Lara Malacara. Deseamos que la fortaleza y el consuelo acompañen, hoy más que nunca, a sus seres queridos en este difícil, difícil momento”, expresó.

#HechosAM | A nombre @lucianopascoe, de #AztecaNoticias, amigos y compañeros, nos unimos de corazón a la pena que embarga a nuestra querida @CHRIS_LARA_H y a toda su familia, por el sensible fallecimiento de su hermano, Omar Edmundo Lara Malacara.



Hoy nos toca despedir con… pic.twitter.com/Lh0Y1eQJHB — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 14, 2026

Al tiempo, Azteca Noticias también publicó un mensaje de condolencias en sus redes sociales.

“A nombre de Luciano Pascoe, de Azteca Noticias, amigos y compañeros, nos unimos de corazón a la pena que embarga a nuestra querida Christian Lara y a toda su familia, por el sensible fallecimiento de su hermano, Omar Edmundo Lara Malacara”, señaló el mensaje.

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Christian Lara, por su parte, compartió en sus redes sociales una imagen relacionada con una oración, en medio del duelo familiar.

Descanse en paz.

