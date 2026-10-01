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Estos son los antecedentes de violencia de Naim Darrechi, influencer denunciado por la mamá de Abelito

¿Dónde está Naim? El español ya no se encuentra en México

Septiembre 30, 2026 • 
Alejandro Flores
naim darrechi (1).jpg

Naim Darrechi

Instagram

Los problemas del influencer español Naim Darrechi en México vienen de mucho tiempo atrás.

Hace tres años, cuando fue pareja de Yeri Mua, tuvo un altercado en el aeropuerto de la Ciudad de México, en donde incluso golpeó a un camarógrafo de “Ventaneando”.
Desde entonces, Darrechi ha tenido constantes apariciones públicas en las que tiene enfrentamientos violentos. Su incidente más reciente fue durante la fiesta de Abelito, en donde confesó que bailó de manera abusiva con doña Cristina, la mamá de Abelito.
El acto de Darrechi ya fue respondido por Cristina, quien anunció que ejercerá acciones legales en su contra.

“Nadie tiene derecho a tocar nuestro cuerpo sin nuestro consentimiento”, se lee en el comunicado del despacho a cargo de la demanda en contra de Darrechi.

Darrechi contra Aaron Mercury

La historia de los influencers se remonta tres años atrás cuando tuvieron un altercado que estuvo a punto de pasar a lo físico.
Ahora, se encontraron en la fiesta de Abelito y Darrechi buscó a Aaron para enfrentarlo: ¿el pretexto? una amiga en común que, según versiones de los asistentes a la fiesta, Darrechi molestaba.

Su comportamiento en La Mansión VIP

Naim Darrechi fue el centro de atención durante la última semana del reality debido a sus conductas violentas.

Entre las señales de alerta hubo dos especialmente preocupantes: sus amagos de golpes en contra de la influencer La Jessu, y la ira que descargó contra un muro y una puerta a la que le hizo un hoyo.

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Fueron dos días en los que Naim fue incapaz de manejar su ira, por lo que incluso Hotspanish, creador de La Mansión VIP, le dijo que necesitaba ayuda médica.

Detenido en el aeropuerto

Naim Darrechi viajó el 27 de mayo pasado en un avión de Viva Aeorbus, donde una azafata detectó que traía un vapeador (cigarro electrónico) el cual está prohibido en los vuelos.
Su amiga Sol León, que viajaba con él, asegura que Darrechi no portaba el vapeador e insinúo que fueron las azafatas las que lo plantaron en su lugar.

“Naim se sentó, abrió la mesita que hay en los respaldo y ahí salió el aparato electrónico; y de inmediato, en ese momento, apareció la azafata”, aseguró Sol en una transmisión en vivo.

En esa transmisión se pudo ver el momento en que, una vez en el aeropuerto de la Ciudad de México, Naim fue detenido por la policía Auxiliar.
El influencer fue llevado a la Fiscalía de la Ciudad de México, a donde también llegó Sol exigiendo saber dónde estaba, pues en ese momento no le daban información del estado de su amigo.

¿Dónde está Naim Darrechi?

El influencer español ya no está en México. La denuncia en su contra, lanzada por la mamá de Abelito, lo tomó a punto de abordar un avión para comenzar lo que llama “Una vuelta alrededor del mundo”.

Se trata de un proyecto para crear contenido en el que sus seguidores le dice a qué país viajar.
Y el primero de ellos es Argentina.

Naim Darrechi
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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