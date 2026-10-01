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Famosos

¡Tremenda traición a ‘La Bebeshita’! Manelyk y ‘Kunno’ SE BAÑARON con’ Kevyn Bicolor’; Azalia los acusó

Tras el shippeo de ‘La Bebeshita’ y Kevyn, su grupo de amigos le jugó mal y estalló una bomba en ‘La Granja VIP’.

Octubre 01, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Manelik, ‘Kunno’ y ‘Kevyn Bicolor’ se metieron a bañar juntos en ‘La Granja VIP’.

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“A mí no se me hizo correcto lo que hicieron, yo no se los haría a ustedes, estar encuerados bañándose”.

En la última dinámica que implementó ‘La Granja VIP’, decidió esposar a sus granjeros, tal como ha ocurrido en otros realities como ‘MasterChef 24/7 y ‘La Casa de los Famosos México’.

Las parejas quedaron amarradas, a pesar de ser capataces, peones, exes o archienemigos. En tanto, Ivonne Montero quedó atada a Manelyk, Mónica Escobedo a Rafa Mercadante, Azalia con Niurka, ‘Kunno’ con ‘Pimpi’, ‘Mono’ con Kenny, Julio Camejo con ‘La Bebeshita’, Natalia Alcocer con Pablo Montero y ‘Kevyn Bicolor’ con Fernando Lozada.

Los granjeros compartirán todo, según instruyó Adal Ramones. Todos salvo ‘Mono’, el capataz, está libre de tener que bañarse, dormir, comer, vestirse, ir al baño o estar nominado.

Y en las primeras horas de la dinámica estalló una bomba, pues mientras ‘La Bebeshita’ y Julio preparaban la comida, Azalia corrió para darle una demoledora noticia a la influencer: Manelyk y ‘Kunno’ se estaban bañando con’ Kevyn Bicolor’.

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La información le cayó como bomba, pues en los últimos días se estaba dando un acercamiento especial entre ‘La Bebeshita’ y el comediante regio, por ello terminó llorando y refugiándose con los cerditos.

“Es muy importante… tú tienes que verlo con tus propios ojos”, le dijo Azalia a ‘La Bebeshita’. Ella se negó y le pidió que mejor le contara lo que pasaba. “Kevyn se metió a bañar con Mane y ‘Kunno’. Si yo fuera tú iba y los sacaba”, expresó certera ‘La Negra’.

‘La Bebeshita’ le pidió a Julio que la acompañara y dejaran la comida por dos minutos, y así lo hicieron. Se echaron a correr junto a Azalia y abrieron la puerta para captar al trío en la regadera. Entre gritos sólo se escuchó a Daniela Alexis manifestar: “Y los tres a la ver*a”.

Pasó un rato y con las caras largas Manelyk y ‘Kunno’ hablaban de lo ocurrido. Al tiempo le reclamaron a Azalia por ir con el chisme.

“Se lo acabo de decir a ella, no sé qué es verdad o qué es mentira en la relación que ella tiene con él y tampoco quiero enterarme si ella no quiere decirlo”, se justificaba Azalia. Mientras que ‘Kunno’ subrayaba: “No es Kevyn y ‘Bebeshita’, es nosotros… Kevyn no importa”. Y Manelyk agregaba a la conversación: “Entiende que a mí Kevyn no me importa, es mi amiga la que me importa. Que nosotras tres que somos amigas, ese es el problema”.

Entre reclamos, Manelyk y ‘Kunno’ cuestionaban a Azalia por qué le había dicho, a lo que ‘La Negra’ mencionaba: “Se metió a bañar y se me hizo caga*o… se lo dije de ustedes que no lo estaban haciendo con la intención de chingarl*”.

En ese momento se abrió la puerta de par en par y salió ‘La Bebeshita’ para aclarar lo que pasó:

“A ver, claro que sí, fuiste y me dijiste. Hasta yo te dije mil veces ‘no quiero ver’ y tú me dijiste ‘ve’. ‘No quiero ver, que haga lo que quiera’. A mí se la vivieron engañándome todos mis put*s exnovios con amigas y obviamente veo ese ped*, yo no voy a estar cuidándole el cu*o a un güey, si no me quiere respetar que no me respete”, indicó ‘Bebeshita’ sobre lo que le ha pasado y el motivo del enojo.

Y continuó con su regaño a Manelyk y ‘Kunno’.

“A mí no se me hizo correcto lo que hicieron, yo no se los haría a ustedes, estar encuerados bañándose. Sea lo que sea, se estaban tocando o no, está mal… ¿o está correcto lo que hicieron por desm*dre?”, preguntó.

Advirtió también que se ha alejado de Camejo para que Manelyk no se moleste por la atracción que ha sentido con él. Y sobre todo porque están esposados, pero ese respeto se rompió con el baño que tomaron.

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Finalmente, Azalia destapó un “creanme o no mi intención no era esa”, pero ‘Kunno’ le reviró: “La Bebeshita’ acaba de salir a decir otra cosa”.

La Bebeshita Manelyk Kunno Azalia Ojeda
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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