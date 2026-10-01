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Destapan los últimos días de Otto Sirgo y SUS DESEOS de que sus cenizas se esparzan en el ‘Popocatépetl’

La hija de Otto Sirgo compartió cómo planean cumplir la última voluntad del actor y la tristeza que lo invadió antes de partir.

Octubre 01, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Otto Sirgo les pidió a sus hijos que lanzaran sus cenizas al ‘Popo’.

Getty Images

“Lamentablemente mi papá estaba cansado y su corazón le falló un poquito”.

El 29 de septiembre pasado se confirmó el deceso de Otto Sirgo, quien murió a los 79 años. Y tras varios días de duelo, su hija Valerie desveló cómo fueron los últimos días de su padre.

“Estaba cansado”, dijo una de las herederas del intérprete cubano-mexicano en una conferencia de prensa que ofreció en la propia funeraria donde despedían a Sirgo.
“Lamentablemente mi papá estaba cansado y su corazón le falló un poquito”, manifestó Valerie.

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Al tiempo, dijo que “pasó unos días en el hospital, él decidió ir a casa, estaba bien y pues descansó”.

Sobre la gran tristeza que lo acompañó tras la muerte de su esposa Maleni Morales, hace 6 años, Otto nunca se recuperó. La también actriz perdió la vida en 2020 a causa de una trombosis pulmonar derivada de las complicaciones de un cáncer de pulmón que había enfrentado tiempo atrás.

“Tuvieron un gran amor, fueron una gran pareja, definitivamente sé que no se recuperó de la pérdida de mi mamá, él la extrañaba mucho” y que “cree que ahorita están muy felices los dos”, dijo su hija Valerie.

Otto Sirgo y su última voluntad: sus cenizas en el ‘Popo’

La hija del primer actor también compartió que su padre, un gran amante de la naturaleza y quien en su juventud practicó el senderismo, les hizo saber que ante su muerte deseaba que sus cenizas fueran esparcidas en un volcán.

“Alguna vez platicando nos dijo que los hijos alquiláramos un helicóptero y lo lleváramos al ‘Popo’ (volcán Popocatépetl), es un poco complicado, pero trataremos de hace algo similar, que él esté donde él quería”, manifestó.

Cumplir la petición exactamente como Sirgo la imaginó será complicado. Por ello, la familia analiza una alternativa para acercarse hasta donde sea posible y dejar sus restos en el lugar que él había elegido.

NO TE VAYAS SIN LEER: Murió Otto Sirgo, inolvidable actor de cine, teatro y televisión

La salud de Otto

En los últimos años, el actor sí habló públicamente sobre algunos problemas de salud. En 2020 reveló que tenía afectaciones en los bronquios relacionadas con el consumo de tabaco; en 2022 fue operado de cataratas y, en 2025, reconoció que padecía problemas de equilibrio, situación que incluso lo llevó a rechazar una obra de teatro por las exigencias físicas del papel.

Otto Sirgo Popocatépetl
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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